  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi Türkiye’den
‹ Önceki Haber Hollanda'dan çip adımı! Kısıtlama genişledi Hollanda'dan çip adımı! Kısıtlama genişledi Sonraki Haber › Merakla beklenen ABD verisi açıklandı Merakla beklenen ABD verisi açıklandı

Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi Türkiye’den

06.09.2024 - 15:17 | Son Güncelleme :
Avrupa’nın en güçlü gıda perakendecisi Türkiye’den | Genel Haberler

“ESM: European Supermarket Magazine” ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan “Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi” raporunda, Migros Ticaret A.Ş’nin birinci sırada yer aldığı açıklandı.

Raporda, Avrupa’nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek her gıda perakendecisine bir puan verildiği belirtildi. Migros’un AAA+ notu alan tek gıda perakendecisi olarak birinci sırada yer aldığı ve Avrupa'nın en güçlü gıda perakendecisi unvanını kazandığı açıklandı. 

Dergiye açıklamalarda bulunan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Çok formatlı, çok kanallı ve entegre iş modelleri ile sürekli büyüyor, sektörümüze ve ülkemize büyümeyi yaygınlaştırıyoruz. Online satışlarımızın toplam satışımız içindeki payı yaklaşık 1/5’e ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki dağıtım ve paketleme merkezlerimizin sayısı sürekli olarak artarak 2026 yılına kadar 100’ü aşkın merkeze ulaşacağız. İştiraklerimiz ve girişimlerimizle 5 yıl içinde bir Migros daha yaratacağız” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
997 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.