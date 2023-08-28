  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte beklentiler...
‹ Önceki Haber Alman hükümeti kurumlar vergisi ve çocuk yardımında anlaşmaya vardı Alman hükümeti kurumlar vergisi ve çocuk yardımında anlaşmaya vardı

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte beklentiler...

28.08.2023 - 14:17 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte beklentiler... | Genel Haberler

ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann'a göre Avrupa Merkez Bankası enflasyonu yenemedi ve muhtemelen Eylül ayında faiz oranlarını yeniden artırması gerekecek.

 ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann'a göre Avrupa Merkez Bankası enflasyonu yenemedi ve muhtemelen Eylül ayında faiz oranlarını yeniden artırması gerekecek.

 Borçlanma maliyetlerinde yeni bir artış için baskı yapan şahin meslektaşlarına kulak veren Avusturyalı guvernör, bir röportajda ekonominin durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını ve sıkı işgücü piyasalarının işçi sendikalarının büyük ücret artışları elde edebileceği anlamına geldiğini söyledi.

 Holzmann, "Enflasyon konusunda henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Fiyatlara yönelik riskleri değerlendirmek için gelen tüm bilgileri izleyeceğiz. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa, ara vermeden faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

 Açıklamalar, ECB'nin geçen yıl Temmuz ayında faiz artırmaya başlamasından bu yana en merak uyandırıcı kararlardan biri hakkında yoğunlaşan bir tartışmayı besliyor.

 Yetkililer ekonominin enflasyonu baskılayacak kadar zayıflayıp zayıflamadığına ya da yeni bir artış daha yapmaları gerekip gerekmediğine karar veriyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.006 TL        
EURO
1.001 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.