Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte beklentiler... | Genel Haberler

ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann'a göre Avrupa Merkez Bankası enflasyonu yenemedi ve muhtemelen Eylül ayında faiz oranlarını yeniden artırması gerekecek.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann'a göre Avrupa Merkez Bankası enflasyonu yenemedi ve muhtemelen Eylül ayında faiz oranlarını yeniden artırması gerekecek.

Borçlanma maliyetlerinde yeni bir artış için baskı yapan şahin meslektaşlarına kulak veren Avusturyalı guvernör, bir röportajda ekonominin durgunluk tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını ve sıkı işgücü piyasalarının işçi sendikalarının büyük ücret artışları elde edebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Holzmann, "Enflasyon konusunda henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Fiyatlara yönelik riskleri değerlendirmek için gelen tüm bilgileri izleyeceğiz. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa, ara vermeden faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

Açıklamalar, ECB'nin geçen yıl Temmuz ayında faiz artırmaya başlamasından bu yana en merak uyandırıcı kararlardan biri hakkında yoğunlaşan bir tartışmayı besliyor.

Yetkililer ekonominin enflasyonu baskılayacak kadar zayıflayıp zayıflamadığına ya da yeni bir artış daha yapmaları gerekip gerekmediğine karar veriyor.

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