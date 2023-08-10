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Avrupa doğal gazının fiyatı geriledi

10.08.2023 - 13:06 | Son Güncelleme :
Avrupa doğal gazının fiyatı geriledi | Genel Haberler

Traderlar kıtada sürekli artan stokları Avustralya'da küresel arzı kesintiye uğratabilecek işçi grevleri olasılığına karşı tartarken, Avrupa doğal gazı düştü.

 Traderlar kıtada sürekli artan stokları Avustralya'da küresel arzı kesintiye uğratabilecek işçi grevleri olasılığına karşı tartarken, Avrupa doğal gazı düştü.

 Benchmark vadeli işlemleri, daha önceki bir kazancı silerek yüzde 8,1'e kadar düştü. Kontrat, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ilk günlerinde, bir önceki seansta Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 28 arttı.

 Stoklar şu anda ortalama olarak yaklaşık yüzde 88 dolu - yılın zamanı için normalin çok üzerinde - ve endüstriyel talep, geçen yılki enerji krizinden sonra cansız kalmaya devam ediyor.

 Yine de, herhangi bir arz kesintisi belirtisi, kışın talep arttığında daha da belirgin olabilecek fiyat artışlarına yol açabilir. Trader konumlandırması da son zamanlarda fiyat dalgalanmalarına katkıda bulundu.

 Investec emtia başkanı Callum Macpherson, "Hareketin gücü ve kapsamı, kısa pozisyonların gevşemesinden kaynaklanmış olabilir ve piyasa bugün toz yatışırken bir dereceye kadar geriledi. Son aylarda fiyatları yükselten benzer bir hareket" açıklamasını yaptı. 


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