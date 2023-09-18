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Avrupa Çin'e olan bağımlılığını nasıl azaltacak? İşte detaylar...

18.09.2023 - 13:15 | Son Güncelleme :
Avrupa Çin'e olan bağımlılığını nasıl azaltacak? İşte detaylar... | Genel Haberler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin Çin'e olan bağımlılığını azaltması gerektiğini bildirdi.

 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nin Çin'e olan bağımlılığını azaltması gerektiğini ve AB'nin Pekin'in elektrikli araç endüstrisine sağladığı sübvansiyonlarla ilgili soruşturmasını desteklediğini bildirdi.

 Baerbock, "Çok sıkı bağlanırsanız bu kendinizi tehlikeye atabilir. Ukrayna'yı işgal eden Rusya gibi bir ülke için bağımlılığımızı azaltmak gerekli ama şimdi Çin açısından da." dedi.

 AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu, geçen hafta, sadece Çin'den yapılan EV ithalatına yönelik tarifelere değil, aynı zamanda Pekin'den misillemeye de yol açabilecek sübvansiyon karşıtı soruşturmayı duyurdu. Bunun, otomotiv sektörünün doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 14 milyon pozisyona, yani bloğun işgücünün yüzde 6,1'ine karşılık geldiği AB için tehlikeli bir tırmanış olacağı belirtildi.

 Çin ile AB arasındaki gerginlik aylardır sürüyor. Daha temiz teknolojilere geçiş, bloğun endüstriyel çekirdeğinin daha hızlı Çinli şirketlere pay kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu özel bir çekişme noktası.

 Ayrı bir gelişmede, Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Baerbock'u geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda yaptığı ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i diktatör olarak adlandırdığı yorumları nedeniyle eleştirdi.

 Baerbock, Almanya'nın Ukrayna'yı ne kadar sürerse destekleme taahhüdünü yineledi ve şunları ekledi: "Çünkü eğer Putin bu savaşı kazanırsa, bu dünyadaki diğer diktatörler için nasıl bir işaret olurdu? Xi, Çin başkanı gibi mi?”

 Mao, bu açıklamaları akıl almaz ve son derece sorumsuz olarak nitelendirdi ve Çin'in diplomatik kanallar aracılığıyla ciddi beyanlarda bulunduğunu söyledi.

 Mao, "Temel gerçeklere aykırıdırlar ve diplomatik protokolün ciddi bir şekilde ihlal edilmesini, Çin'in siyasi onuruna ciddi bir hakaret ve bariz bir siyasi provokasyon teşkil etmektedir" dedi.

 

 

 


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