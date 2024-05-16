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Avrupa Birliği’nden ‘sıkı duruş’ mesajı

16.05.2024 - 09:33 | Son Güncelleme :
Avrupa Birliği’nden ‘sıkı duruş’ mesajı | Genel Haberler

Avrupa Birliği Komisyonu, dün açıkladığı İlkbahar 2024 Ekonomik Tahmin Raporu’nda, Türkiye’deki enflasyonla mücadele politikasına da değindi. Komisyon, sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Güven Özalp / Hürriyet

Belgede, kararlı politika eylemlerinin bazı sonuçlar getirdiğinin ancak enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunun altı çizildi. Dezenflasyon sürecinin zaman alacağına dikkat çekilen raporda, “Sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesi, dezenflasyon sürecinin sağlam bir şekilde pekiştirilmesi ve enflasyon beklentilerinin çıpalanması açısından kilit önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı. AB Komisyonu Türkiye’deki enflasyon beklentilerini ise 2024 için yüzde 58.7, 2025 için ise yüzde 36.5 olarak güncelledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önceki gün bazı AB Komisyonu üyeleriyle temaslarda bulunduğu Brüksel’de öngörülerini 2024 için yüzde 38, 2025 için yüzde 14 ve 2026 için tek haneli rakamlar olarak sıralamıştı.

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Ekonomik güvenin yılın başından bu yana iyileştiği, sanayi üretiminin toparlanarak şubat ayında güçlü bir artış gösterdiği, 2023’ün ortalarından bu yana önemli ölçüde daha sıkı bir parasal ve mali duruşla devam eden politika normalleşmesinin sürmesinin beklendiği de AB Komisyonu’nun vurguları arasında yer aldı. Belgede, “Deprem sonrası yeniden inşa ve politika normalleştirme maliyetlerinin bütçe üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi beklenmektedir ancak açığın azalacağı ve kamu borcunun ılımlı kalacağı tahmin edilmektedir” tahmini de yer aldı. AB Komisyonu, Türkiye’deki büyüme oranlarına ilişkin öngörülerini 2024 için yüzde 3.5, 2025 için yüzde 3.8 olarak sıraladı.


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