Avokado üreticide 20 TL

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Depremin ardından büyük yıkım yaşanan Hatay'da çiftçiler üreterek memleketlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Erzin ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Ay'ın 4 buçuk dönümlük arsasında yetiştirdiği avokado ‘da hasat başladı. Avokado, tarladan tane fiyatı 20TL'den alıcı buluyor. Bahçesinde 110 avakado ağacı bulunan Ay, hasattan oldukça umutlu.



“TARLADA ŞU ANDA 110 ADET AVOKADO AĞACIMIZ VAR VE BU AĞAÇLARDAN ORTALAMA 2 TON CİVARINDA ÜRÜN ÇIKAR”



Bereketli topraklarda çiftçilik yapan 34 yaşındaki Halil Ay, “Avokado yetiştiriciliğini yaklaşık dört buçuk dönüm arazinin içinde yapıyoruz. Bunun bir buçuk dönüme yakını avokado. Ortalama olarak baz alırsak tane fiyatı 20 TL, market satış fiyatı 35-40 TL bandında değişiyor. Avokado hasadına eylül ayında başlanır, Ekim ayı boyunca devam eder. Hasadı yapılan avokado soğuk havalarda muhafaza edilir, soğuk havaların bitmesiyle kademe kademe ihtiyaca göre satışa sunulur. Tarlada şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar. İşçilerin yevmiyesi bin TL. Türkiye'de genelde avokadonun dört cins var bizim elimizdeki olan Hass ve Fuerte cinsleridir” ifadelerini kullandı.