Asmaş ve Piromet'e Rekabet Kurulu'ndan ceza

Haberin Devamı

Rekabet Kurulunun 11.05.2023 tarihli ve 23-21/413-M sayılı kararıyla demir çelik imalatının birçok alanında kullanılan yüksek sıcaklıklara dayanıklı refrakter malzemelerinin üretimi faaliyetinde bulunan Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ (ASMAŞ), Kümaş Manyezit Sanayi AŞ (KÜMAŞ) ve Piromet’ Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (PİROMET) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak soruşturma açılmıştı.

Soruşturmanın konusunu özel teşebbüslerce refrakter malzemelerine yönelik olarak gerçekleştirilen ihalelerde ASMAŞ, KÜMAŞ ve PİROMET’in fiyat tespit etmek ve fiyatlamaya ilişkin rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle uzlaşı içerisinde oldukları iddiası oluşturuyordu. Bahse konu soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 19.11.2024 tarihinde Kurum merkezinde yapılmıştı.

Haberin Devamı

Rekabet Kurulunca dosyanın 28.11.2024 tarihinde müzakeresi sonucunda;

ASMAŞ ve PİROMET’in ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşı sağlanmasına yönelik davranışlarının 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

İhlal niteliğindeki faaliyetleri dolayısıyla ASMAŞ’a 8.316.022,13 TL, PİROMET’e ise 6.854.747,87 TL idari para cezası verilmesine, 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamaması dolayısıyla KÜMAŞ hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.