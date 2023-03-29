Asgari ücrete zam geliyor | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul edecek. Bakan Bilgin, görüşme öncesi yaptığı açıklamada “Asgari ücrete zam temmuzda” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşecek.

AK Parti Genel Merkezi'ne giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam temmuzda” dedi.

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