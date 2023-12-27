Asgari ücret zammıyla değişen ücretler belli oldu! İşsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı... | Genel Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla birlikte yeni yılda ücretlerde büyük değişimler olacak. İşsizlik maaşından staj ücretine, doğum-askerlik borçlanmasından asgari ücret kıdem tazminatına kadar ücretler değişecek.

Türkiye'de 7 milyon kişiyi direkt, dolaylı olarak da milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu.

Asgari ücret artışıyla birlikte birçok kalem ödeme ve ücretlerde değişiklikler yaşandı.

İşsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, engelli aylıkları gibi ücretler asgari ücret tutarı kadar arttı.

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İşte yeni ücretler...

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

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