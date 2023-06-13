Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi | Genel Haberler

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirlemek için bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 1 saat sürerken TÜRK-İş heyeti Başkanı Solak, "İkinci toplantı her an yapılabilir. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleşti. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı dolaylı olarak da milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek artışlara neden olacak.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alıyor. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 Zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.

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