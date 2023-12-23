Asgari ücret için kritik hafta! İşte olasılıklar... | Genel Haberler

Asgari ücretin belirleneceği son toplantının bu hafta yapılması ve 2024 yılı için belirlenen yeni ücretin 31 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Komisyonu'nun bu hafta toplanıp 2024 yılı için ödenecek asgari ücreti açıklaması bekleniyor. 3'üncü toplantı tarihi henüz açıklanmadı ancak toplantının bu hafta içi yapılması ve asgari ücretin 31 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.



İlk toplantısını 11 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi. Toplantılarda enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları komisyon heyetlerine sunulduğu öğrenildi.

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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ikini toplantının ardından "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısında herhangi bir rakam konuşulmadı" açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret halen net 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

OLASI ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:



Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

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