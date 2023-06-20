Asgari ücret açıklandı... İşte yeni tutar... | Genel Haberler

Asgari ücrete ilişkin yeni toplantı bugün gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücrette yeni gelişmeler yaşanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki toplantısını tamamladı ve bugün üçüncü kez toplandı. Asgari ücret toplantı sonunda belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı.

ASGARİ ÜCRET 11 BİN 402 LİRA OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:



Bu süreçte TİSK başkanımız işverenleri temsilen çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştı. Sosyal diyaloga olan inancıyla işçi işveren ayrımı yapmadan ortak akılla her zaman devlet ve milletin yanında olduğunu hissettirmiştir. Teşvik konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim. Türk-İş Başkanı'na samimi yaklaşım, yapıcı tutum, sendikacılıktaki deneyimleriyle sürece yaptığı yardımlardan dolayı şükranlarımı sunarım.

Bizler, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette hem işçiyi memnun edecek, hem istihdamı koruyacak düzeyde belirlemeye gayret ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatının tüm çarklarını istişare ile işletmeye, önümüze çıkacak tüm sorunları da aynı metotla çözmeye niyetliyiz. Ortaya koyduğu irade desteklerinden ötürü Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum.

Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır.

Asgari ücret brüt 13414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır.

ATALAY: İNŞALLAH BU ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINIR, ZAMLAR OLMAZ

Bakan Işıkhan'ın ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik. Bakan rakamları açıkladı. Temmuz ayında %30 civarında zam verilmişti. Bugün geldiğimiz nokta %34. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır, zamlar olmaz. Hem asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse bu zammın bi önemi kalmıyor. Marketlerdeki fiyatların kontrol altına alınması lazım. Asgari ücret hayırlı olsun" dedi.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise yaptığı açıklamada, "Bu kararın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Süreç boyunca tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösterdik. Dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün ben bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması. Biz bu birliktelik ruhuna çok önem veriyoruz. Ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Umuyorum ki bu dönemlerden sonra da bu iş birliği ruhuna devam edeceğiz. Asgari ücretlilerden vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. Devletimiz bu konuda daha önce uygulamaya alınan bu uygulamanın devamını sağladı. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin yüzyılında üzerimize düşenin fazlasını yapmaya hazırız" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni asgari ücret ara zammı ile ilgili olarak, 'Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

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