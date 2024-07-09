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Arjantin'de demir-çelik sektörü zorda

09.07.2024 - 08:16 | Son Güncelleme :
Arjantin'de demir-çelik sektörü zorda | Genel Haberler

Arjantin’deki ekonomik durgunluk, metal işleme sanayisini ciddi şekilde etkiledi.

Mar del Plata'daki su ısıtıcıları üreticisi Eskabe'nin faaliyetlerini askıya alması ve Santa Fe merkezli çelik üreticisi Acindar'ın, satışlarının %45 düşmesi nedeniyle çalışanlarına yılın kalan kısmında sadece iki ay çalışacaklarını bildirmesi durumu daha da kötüleştirdi.

Ülkedeki talep düşüşünün, bazı kamu projelerinin durdurulması kararına ve inşaat sektöründe 120.000'e varan iş kaybına yol açtığı söyleniyor.

Uzmanlar, İkinci Bonaerens Üretim Kongresi’nde tartışılan Büyük Sanayiler İçin Teşvik Rejimi (Rigi) politikasının yalnızca büyük şirketleri desteklediğini, küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) zor durumda bıraktığını iddia ediyor.

Bu politikanın sanayisizleşmeye yol açtığını söyleyen uzmanlar, Arjantin'in sanayi dokusunun giderek zayıfladığına dikkat çekiyor.

Ekonomistler ve sanayiciler, yerel işletmelerin ve ulusal kaynakların korunması için acil politika değişiklikleri yapılması gerektiğini belirtiyorlar.

Metal işleme sanayisinin mevcut durumu, ülkenin genel ekonomik istikrarsızlığının bir göstergesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor.


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