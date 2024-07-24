Araç sahipleri dikkat! Eksper raporları e-Devlet'te... | Genel Haberler

Kazaya karışan araçlara ilişkin düzenlenen eksper raporları e-Devlet sistemine yüklendi. Bundan sonraki süreçte eksperin raporu e-Devlet'ten kontrol edilecek.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, eksper raporlarının artık e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini duyurdu. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren gelişmeyle birlikte düzenlenen raporlar e-Devlet üzerinden anlık olarak takip edilecek.

TÜSED tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hak sahibi ve/veya vekillerinin ekspertiz rapor örneğinin eksperlerden taleplerine ilişkin İcra Komitemiz ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, hak sahibi ve/veya vekillerinin raporlara kolayca ulaşımı temin edilmiştir.

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Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, 10 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla, söz konusu uygulama yürürlüğe alınmış olup gerçek kişilere ilişkin Trafik ve Kasko sigortalarında düzenlenen eksper raporları e-Devlet üzerinden görüntülenebilmektedir. Bu çerçevede hem eksper atama işlemleri hem de eksper raporlarının görüntülenmesi işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.



Sigortalılar, söz konusu uygulamaya e-Devlet üzerinden Trafik ve Kasko Eksper Raporları Sorgulama adımı takip edilerek ulaşabilmektedir."

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