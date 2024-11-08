Ara tatilin adresi NG Hotels

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Her yaşa hitap eden eğlenceli atölyeler, spor aktiviteleri, doğa yürüyüşleri ve çocuklara özel yaratıcı oyun alanlarıyla tatil, hem dinlendirici hem de eğlenceli hale gelecek. Ayrıca, anne babalar için de SPA ve wellness hizmetleri ile rahatlama ve yenilenme fırsatı sunuluyor.

Bu etkinliklerle dolu program, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlarken, çocukların da eğlenirken öğrenmelerine imkan tanıyor.

NG SAPANCA VE NG ENJOY’DA DOĞA İÇİNDE ARA TATİL KEYFİ

Doğası, lezzetleri ve aktiviteleriyle ailelere şehirden uzaklaşarak huzurlu bir tatil imkânı sunan NG Enjoy ve NG Sapanca, Aliva Spa’da farklı SPA kültürlerine ait masaj terapileriyle ailelere yenilenme imkanı sunarken, çocukları masalsı bir dünyaya davet ediyor.

Bu özel ara tatil programı, çocuklar için eğitici, keşif dolu aktivitelerden, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri etkinliklere kadar geniş bir yelpaze sunuyor:

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