Ara tatilin adresi NG Hotels

Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 11:42
9-16 Kasım tarihleri arasında, NG Sapanca, NG Enjoy ve NG Afyon otelleri, ailelerin unutulmaz bir ara tatil deneyimi yaşamaları için özel olarak hazırlanmış birbirinden keyifli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.
Her yaşa hitap eden eğlenceli atölyeler, spor aktiviteleri, doğa yürüyüşleri ve çocuklara özel yaratıcı oyun alanlarıyla tatil, hem dinlendirici hem de eğlenceli hale gelecek. Ayrıca, anne babalar için de SPA ve wellness hizmetleri ile rahatlama ve yenilenme fırsatı sunuluyor.
Bu etkinliklerle dolu program, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlarken, çocukların da eğlenirken öğrenmelerine imkan tanıyor.
NG SAPANCA VE NG ENJOY’DA DOĞA İÇİNDE ARA TATİL KEYFİ
Doğası, lezzetleri ve aktiviteleriyle ailelere şehirden uzaklaşarak huzurlu bir tatil imkânı sunan NG Enjoy ve NG Sapanca, Aliva Spa’da farklı SPA kültürlerine ait masaj terapileriyle ailelere yenilenme imkanı sunarken, çocukları masalsı bir dünyaya davet ediyor.
Bu özel ara tatil programı, çocuklar için eğitici, keşif dolu aktivitelerden, ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri etkinliklere kadar geniş bir yelpaze sunuyor:
- Bilim ve Keşif Etkinlikleri: Çocukların merak duygusunu harekete geçiren, eğlenceli ve öğretici bilim etkinlikleriyle dolu bu aktiviteler, onların yeni bilgiler edinmesini sağlarken hayal gücünü geliştiriyor. Programımızda yer alan Şişme Planetaryum ile evrenin büyüleyici dünyasını keşfedecek, Uçan Kanatlar Atölyesi ile uçuşun temel prensiplerini eğlenceli bir şekilde öğrenecekler. Yıldızların İzinde – Teleskopla Gözlem etkinliği sayesinde gökyüzündeki yıldızları yakından inceleme fırsatı bulurken, Takım Yıldızı Gece Lambası Atölyesi ile takım yıldızlarını tanıyacak ve kendi gece lambalarını yaratacaklar.
- Spor ve Turnuvalar: Çocukların enerjilerini atabileceği ve arkadaşlarıyla dostça rekabet içinde eğlenebileceği spor aktiviteleri ile dolu bir program sunuluyor.
- Geleneksel Oyunlar: Kültürümüzün önemli bir parçası olan geleneksel oyunlarla çocuklar, eğlenceyi keşfederken kültürel değerlerimizi tanıma fırsatı buluyor. Sek sek, ip atlama gibi oyunlarla dolu aktivitelerle nostaljik bir tatil deneyimi yaşayacaklar.
- Müzik ve Köpük Partisi: Renkli ışıklar ve canlı müzik eşliğinde düzenlenen köpük partisi, çocuklar ve aileler için unutulmaz bir eğlence sunuyor. Bu etkinlik, tatil coşkusunu zirveye taşıyor.
- Animasyon Gösterileri: Profesyonel animasyon ekibinin hazırladığı renkli sahne gösterileri ile çocuklar ve aileler büyüleyici bir deneyim yaşayacak. Yaratıcı kostümler ve eğlenceli hikayelerle dolu animasyon gösterileri, ailecek izlenebilecek keyifli anlar sunuyor.
- Çocuk ve Yetişkin Atölyeleri: Ailece keyifli vakit geçirmenin önemini vurgulayan yaratıcı ve eğitici atölyelerle, hem çocuklar hem de yetişkinler farklı beceriler edinecek. Bez çanta boyama, mandala çalışmaları gibi yaratıcı atölyeler, tatil anılarına yeni ve renkli dokunuşlar katıyor.
- Şişme Panayır Oyunları: Hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle vakit geçirebileceği, güvenli ve eğlenceli şişme oyun alanları tatilin enerjisini zirveye çıkarıyor. Zıplama parkurlarından, tırmanma ve kaydırak alanlarına kadar her yaşa uygun parkurlarla dolu bu alanlar, ailelerin birlikte eğlenebileceği renkli bir atmosfer sunuyor. Panayır havasındaki bu oyun alanları, çocuklara hareketli ve dinamik bir tatil yaşatırken yetişkinler için de çocukluk anılarını canlandıracak keyifli bir deneyim sunuyor.
- Sinema Gösterimleri: Ara tatil boyunca çocuklara ve ailelere özel olarak düzenlenen sinema gösterimleri, tatilin en keyifli ve dinlendirici anlarından birini oluşturuyor. Popüler animasyon filmlerinden aile filmlerine kadar özenle seçilmiş içeriklerle, tüm ailenin birlikte izleyebileceği bu gösterimler unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.