Apple ve Google'dan Türkiye'ye destek | Genel Haberler

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Apple ve Google, Türkiye ve Suriye'ye yaraların sarılması için yardım yapacaklarını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar devam ediyor. Apple ve Google'dan da Türkiye'ye destek mesajları geldi. Apple ve Google, deprem bölgesinde yaraların sarılması için bağış yapacaklarını açıkladı.



Apple CEO'su Tim Cook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taziye dileklerini ileterek, "Türkiye ve Suriye halkına ve yıkıcı depremlerden etkilenen herkese başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak" dedi.



Google'ın çatı şirketi Alphabet CEO'su Sundar Pichai ise "Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından yıkıcı kayıplar yaşayan herkesin acısını paylaşıyoruz. Süreçle ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik ve @Googleorg ile Google çalışanları yardım ve kurtarma çalışmalarına destek verecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler