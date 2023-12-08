Apple Çin'i terk mi ediyor? iPhone üretimini o ülkeye kaydırıyor | Genel Haberler

Teknoloji devi Apple, Hindistan'daki iPhone üretimini yılda 60 milyona çıkarma kararı aldı. Bilindiği üzere Apple, cep telefonu üretimininin büyük bir kısmını Çin'de yapıyor.

Dünyanın pazar değeri en büyük şirketi Apple, Hindistan'daki iPhone üretimini arttırma kararı aldı. Apple, iPhone telefonlarının çok büyük bir kısmını Tayvanlı üretici Foxconn'un Çin'deki fabrikalarında üretiyor. Ancak Apple, Hindistan'daki tesislerindeki üretimi 3 yıl içinde yılda 60 milyon üniteye çıkaracak. Böylece Hindistan'ın iPhone üretimindeki payı yüzde 25'e ulaşmış olacak. 2022 yılında küresel iPhone sevkiyatlarının toplamı 220 milyon adedi aşmıştı.

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Üretimin büyük bir kısmı yine Çin'de yapılacak. Ancak Hindistan'daki üretimin artırılma kararı Apple'ın Çin hükümeti ile yaşadığı sorunlar ile hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti, devlet memurlarının Apple ürünlerini kullanmalarını yasaklamış, bunun üzerine ABD'li teknoloji devi bu ülkede bir dizi zorluklar yaşamaya başlamıştı. ABD ile Çin arasında süren ticari gerilimler de bu kararın alınmasında etkili oldu.

YENİ FABRİKA KURULUYOR

Hindistan'da üretimin artırılmasına karşın Apple, bu ülkede de bir dizi zorlukla karşı karşıya. Çin ile karşılaştırıldığında Hindistan'ın yetersiz alt yapısı, yüksek ulaşım maliyetleri ve zorlu bürokrasi Apple önündeki en büyük engeller. Yine de Apple Hindistan'a yatırım yapmaya kararlı. Chennai kentindeki tesislerin yanı sıra şirket Karnatak kentinde de fabrika inşa ediyor. 2024'ün nisan ayında hizmete girmesi beklenen bu fabrikada yılda 20 milyon telefon üretilecek.

Apple, Hindistan'da özellikle düşük özellikli modellerini üretmeyi hedefliyor. Bu telefonların üretim aşamaları ve tanıtımları da bu ülkede planlanacak. Şirket, 2025'ten itibaren üst modellerini de Hindistan'da üretmeye başlayacak. Tayvanlı üretici Foxconn ise bu ülkeye 1,5 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

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