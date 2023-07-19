Antalya'da toplu ulaşıma zam | Genel Haberler

Akaryakıta gelen son zamların ardından Antalya’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 50’nin üzerinde zam geldi. Zamla birlikte 9 lira 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya yükseltildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Toplantıda, akaryakıta gelen son zamların ardından toplu taşıma esnafının zam talebi değerlendirildi. Asgari ücretteki artış ve akaryakıt ücretlerine gelen zammın ardından şoför bulmakta ve çalışmakta zorlandıklarını belirten esnaf temsilcileri, ücretin 17 lira olmasını talep etti.



Toplantıda yapılan görüşmelerin ardından ücretlere yüzde 50’nin üzerinde zam geldi. Zamla birlikte 9 lira 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya, 4 lira olan öğrenci ücreti 6.5 liraya, 8 lira 40 kuruş olan emekli ve öğretmen ücreti ise 14 liraya yükseltildi. Zamlarla birlikte aktarma ücreti de 5.5 lira oldu. Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

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