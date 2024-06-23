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Antalya bayramda 2 milyonun üzerinde yerli turist ağırladı

23.06.2024 - 13:52 | Son Güncelleme :
Antalya bayramda 2 milyonun üzerinde yerli turist ağırladı | Genel Haberler

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatiline uçuş rekoruyla başlayan Antalya, 2 milyonun üzerinde yerli turisti ağırladı. TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, Arefe gününde aynı zamanda karayolu ile şehre gelen turist sayısında da rekor kırıldığını belirterek, “17 milyon yolcu beklentimizi karşılayacağız” dedi.

Denizi, iklimi ve doğal özellikleriyle turizmin başkenti olan Antalya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde, aynı dönemde geçtiğimiz yıl gelen turist sayısına oranla yüzde 8-10 bandında bir artış yaşadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Haziran Cumartesi günü sosyal medya hesaplarından Antalya Havalimanı'na inen bin 163 uçakla şehrin 2024 yılının rekorunu kırdığını açıklamasının ardından, TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, Kurban Bayramı sırasında da bir gün içinde havalimanına bin 150 uçak indiğini aktardı.

ANTALYA'YA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE YERLİ TURİST GELDİ

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Bin 150 uçağın 200 bin yolcuya tekabül ettiğine dikkat çeken Hamit Kuk, yılın ilk 5 ayında 5 milyon turistin Antalya'yı ziyaretinin yıl içinde yeni rekorlara imza atılacağına dair umut verdiğini açıkladı. Kuk, "Otellerin doluluk oranlarını incelediğimizde ve gelen yolcu sayılarına baktığımızda Antalya'ya 2 milyonun üzerinde yerli turistin geldiğini söyleyebiliriz. 15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'na inen bin 163 uçakla ve onu takip eden Kurban Bayramı sırasında havalimanına günde bin 150 uçak indi. Bin 150 uçak 200 bin yolcuya tekabül ediyor, karayolu ile de Arefe günü rekor kırıldı. İlk 5 ayda 5 milyon turist ziyaretinden, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 17 milyon üstü turist hedefini karşılayacağımızı anlamıştık. Geçen seneye oranla yüzde 8-10 bandında artış var, 17 milyon yolcu beklentimizi karşılayacağız" dedi.


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