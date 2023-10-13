Anayasa Mahkemesi'nden geçti! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor... Vergide önemli karar | Genel Haberler

Anayasa Mahkemesi vergi davaları, tam yargı davaları, idari işlemler hakkında açılan davalara ilişkin olarak önemli karar verdi. Mahkeme bu davaların değerinin 1 lira olması halinde bile temyiz yolunun açıldığını ilan etti.

Milyonlarca vergi mükellefi ve vatandaşı ilgilendiren karar Anayasa Mahkemesi'nden çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi, ödenen damga vergilerinin iadesi talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısı nedeniyle iptali için başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, mahkemelerce 2023 yılında konusu 581 bin TL’yi geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında verilen kararların Danıştay'a temyizinin önünü açtı.

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Başka bir deyişle dava konusu 1 lira olsa da dava Danıştay'da temyize gidebilecek.

HÜKÜM 9 AY SONRA UYGULANACAK

Anayasa Mahkemesi 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen 46. maddesinin birinci fıkrasının;

A. (b) bendinde yer alan "Konusu yüz bin Türk lirasını aşan..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline,

B. (b) bendinin kalan kısmının 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince iptaline,

C. İptal hükümlerinin tamamının Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verdi. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr

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