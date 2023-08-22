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AnadoluJet'ten yüzde 30 indirim

22.08.2023 - 06:56 | Son Güncelleme :
AnadoluJet'ten yüzde 30 indirim | Genel Haberler

AnadoluJet sonbahar ve kış kampanyası gerçekleştirdi. Şirket tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim yapma kararı aldı.

AnadoluJet ucuz bilet politikası kapsamında yeni kampanyasını duyurdu. Sonbahar-kış dönemini içeren kampanya kapsamında tüm yurt içi uçuşlar yüzde 30 indirimli gerçekleştirilecek.
Biletleme tarihleri 22-23 Ağustos 2023 olurken seyahat tarihleri ise 1 Ekim - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kampanyadan yararlanmak için anadolujet.com veya mobil uygulamadan uçuş planlandıktan sonra ödeme sırasında "Promosyon kodu" alanına AJET30 yazılması yeterli olacak.
Biletler 10-20 Kasım 2023 tarihleri arasında indirimli satılmayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan uçuşları kapsamayacak. Kampanya dahilinde 3 milyon koltuk satılacak.


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