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AnadoluJet'ten ucuz yurt dışı bileti

10.08.2023 - 06:53 | Son Güncelleme :
AnadoluJet'ten ucuz yurt dışı bileti | Genel Haberler

AnadoluJet, 9 dolar+vergilerden başlayan fiyatlarla yurt dışı seferleri düzenliyor.

AnadoluJet yurt dışı seferlerini 9 dolar+vergiler seviyesine indirdi. 10-12 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak olan biletlerle 24 Eylül 2023-31 Mart 2024 tarihleri arasında uçuş gerçekleştirilebilecek.

Bilet alım işlemleri 10 Ağustos 2023 saat 10:00 itibarıyla başladı.

Kampanya kapsamında vergiler ve harçlar hariç ücret üzerinden Türkiye’den yurt dışına uçuşlarda 9 dolardan başlayan ücretler uygulanacak.

Uygulama, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsıyor.

Kampanya şartlarının sağlanması halinde ücretler biletleme akışında uçuş seçildikten hemen sonra doğrudan yansıyacak.

155 BİN KOLTUK SATIŞTA

Kampanya 155.000 koltuk satışıyla sınırlı olacak. AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya tüm satış kanallarında geçerlilik sağlayacak.

Rezervasyon yapıldıktan sonra en geç 1 gün içerisinde biletleme işlemi tamamlanması gerekiyor.

Kampanya kapsamında alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik işlemlerinde orijinal bilet kuralları geçerli olacak.

Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha Gökçen Amsterdam 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Bahreyn 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Bakü 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Basel 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Berlin 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Brüksel 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Budapeşte 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Dammam 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Düsseldorf 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Frankfurt 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Hamburg 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Hannover 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Kopenhag 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Köln 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Kuveyt 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Londra 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Lyon 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Milano 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Münih 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Paris 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Priştine 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Riyad 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Saraybosna 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Stuttgart 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Tahran 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Tel Aviv 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Tiflis 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Urumiye 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Viyana 9 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Zürih 9 USD
Ankara Amman 9 USD
Ankara Amsterdam 9 USD
Ankara Bakü 9 USD
Ankara Basel 9 USD
Ankara Belgrad 9 USD
Ankara Berlin 9 USD
Ankara Bişkek 9 USD
Ankara Cenevre 9 USD
Ankara Düsseldorf 9 USD
Ankara Frankfurt 9 USD
Ankara Köln 9 USD
Ankara Londra 9 USD
Ankara Tahran 9 USD
Ankara Viyana 9 USD
Antalya Berlin 9 USD
Antalya Beyrut 9 USD
Antalya Cenevre 9 USD
Antalya Düsseldorf 9 USD
Antalya Frankfurt 9 USD
Antalya Hannover 9 USD
Antalya Köln 9 USD
Antalya Münih 9 USD
Antalya Tel Aviv 9 USD
Antalya Zürih 9 USD
İzmir Bakü 9 USD
İzmir Belgrad 9 USD
Adana Beyrut 9 USD
Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha Gökçen Bağdat 19 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Erbil 19 USD
Ankara Almatı 19 USD
Ankara Astana 19 USD
Ankara Taşkent 19 USD
Antalya Brüksel 19 USD
Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha Gökçen Dubai 29 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Şarjah 29 USD
Ankara Dubai 29 USD
Ankara Moskova 29 USD
Kalkış Noktası Varış Noktası Başlangıç Fiyatı
İstanbul Sabiha Gökçen Cidde 49 USD
İstanbul Sabiha Gökçen Medine 49 USD
Ankara Cidde 49 USD
Ankara Medine 49 USD

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