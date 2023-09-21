AMB'de faiz artışı bitti mi? Önemli isim açıkladı | Genel Haberler

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, faiz oranlarının zirveye ulaşıp ulaşmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, para politikası belirleyicilerinin hala inatçı enflasyonla karşı karşıya olduğu bir dönemde faiz oranlarının zirveye ulaşıp ulaşmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi.

Nagel, "Güvenli ortama ulaştık mı? Bu henüz net bir şekilde tahmin edilemiyor. Enflasyon oranı hala çok yüksek. Ve tahminler hala %2'lik hedef seviyeye doğru yavaş bir düşüş gösteriyor."

Almanya Bundesbank Başkanı Nagel, borçlanma maliyetlerinin yeterince uzun bir süre boyunca yeterince yüksek bir seviyede kalacağını ancak bunun tam olarak ne anlama geldiğinin verilere bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

Nagel, amacın açıkça enflasyonun mümkün olan en kısa sürede ECB'nin hedefine dönmesi gerektiğini ve merkez bankasının para politikasının eğrinin gerisinde kalmasına izin vermekten kaçınması gerektiğini söyledi.

İmalat ve ihracata olan güçlü bağımlılığıyla Almanya, blokta bu yıl küçülmesi beklenen tek büyük ekonomi. Ancak Bundesbank üçüncü çeyrekte bir daralma beklese de Nagel aşırı karamsarlığa karşı çıktı.

Sanayi sektörünün bazı kısımlarında birikmiş büyük siparişler, istikrarlı tüketim ve güçlü bir işgücü piyasası gibi olumlu eğilimlere dikkat çeken Nagel, "Almanya'nın 'hasta adam' olarak tanımlanması abartılı görünüyor" dedi.

Nagel, mevcut zayıf büyümenin küresel ekonomik yavaşlama, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve kamu harcamalarındaki düşüş gibi özel faktörlerden kaynaklandığını bildirdi ve “Bu özel faktörlerin en kötüsünü atlattığımızda zayıf büyümenin de hafiflemesi gerekiyor. 2024 yılında ekonominin yeniden büyümesini bekliyoruz.” dedi.

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