  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • AMB'de faiz artışı bitti mi? Önemli isim açıkladı
‹ Önceki Haber Doğal gazda önemli gelişme! Grev bitiyor mu? Doğal gazda önemli gelişme! Grev bitiyor mu? Sonraki Haber › AMB'de faiz artışı bitti mi? Önemli isim açıkladı AMB'de faiz artışı bitti mi? Önemli isim açıkladı

AMB'de faiz artışı bitti mi? Önemli isim açıkladı

21.09.2023 - 12:41 | Son Güncelleme :
AMB'de faiz artışı bitti mi? Önemli isim açıkladı | Genel Haberler

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, faiz oranlarının zirveye ulaşıp ulaşmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Joachim Nagel, para politikası belirleyicilerinin hala inatçı enflasyonla karşı karşıya olduğu bir dönemde faiz oranlarının zirveye ulaşıp ulaşmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi.

 Nagel, "Güvenli ortama ulaştık mı? Bu henüz net bir şekilde tahmin edilemiyor. Enflasyon oranı hala çok yüksek. Ve tahminler hala %2'lik hedef seviyeye doğru yavaş bir düşüş gösteriyor."

 Almanya Bundesbank Başkanı Nagel, borçlanma maliyetlerinin yeterince uzun bir süre boyunca yeterince yüksek bir seviyede kalacağını ancak bunun tam olarak ne anlama geldiğinin verilere bağlı olacağını da sözlerine ekledi.

 Nagel, amacın açıkça enflasyonun mümkün olan en kısa sürede ECB'nin hedefine dönmesi gerektiğini ve merkez bankasının para politikasının eğrinin gerisinde kalmasına izin vermekten kaçınması gerektiğini söyledi.

 İmalat ve ihracata olan güçlü bağımlılığıyla Almanya, blokta bu yıl küçülmesi beklenen tek büyük ekonomi. Ancak Bundesbank üçüncü çeyrekte bir daralma beklese de Nagel aşırı karamsarlığa karşı çıktı.

 Sanayi sektörünün bazı kısımlarında birikmiş büyük siparişler, istikrarlı tüketim ve güçlü bir işgücü piyasası gibi olumlu eğilimlere dikkat çeken Nagel, "Almanya'nın 'hasta adam' olarak tanımlanması abartılı görünüyor" dedi.

 Nagel, mevcut zayıf büyümenin küresel ekonomik yavaşlama, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve kamu harcamalarındaki düşüş gibi özel faktörlerden kaynaklandığını bildirdi ve “Bu özel faktörlerin en kötüsünü atlattığımızda zayıf büyümenin de hafiflemesi gerekiyor. 2024 yılında ekonominin yeniden büyümesini bekliyoruz.” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.