AMB'de enflasyon korkusu devam ediyor | Genel Haberler

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyona ilişkin ihtiyatlı bir iyimser yaklaşım sergiledi.

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Lane, ECB'nin Önümüzdeki Aylarda Çekirdek Enflasyonun Yavaşlayacağını Öngördüğünü Söyledi



Avrupa Merkez Bankasının enflasyona ilişkin beklentisi yüksek

Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, mal ve hizmet göstergelerindeki yavaşlamanın memnuniyetle karşılandığını ve altta yatan baskıların zayıflamaya devam edeceğini belirterek enflasyona ilişkin ihtiyatlı bir iyimser yaklaşım sergiledi.

İrlandalı internet sitesi Currency'e verdiği röportajda, önceki artışların etkilerinin ekonomiyi beslemesi nedeniyle 2023'ü "ikinci turda zirve" yılı olarak nitelendirdi.

Lane, "Enflasyon genel olarak yüzde 5,3 seviyesinde duruyor ve bu hala yüksek bir rakam. İvme ve yön değişikliği sinyalleri açısından bakıldığında, mal enflasyonunda ve hizmet enflasyonunda bir miktar gevşeme yaşandığının altını çizmek isterim ki bu memnuniyet verici bir gelişmedir." diye konuştu.

Lane, yetkililerin başka bir faiz artırımı mı yoksa duraklatma mı üzerinde tartışacağı 14 Eylül'deki faiz oranı kararında ne yapılacağına dair bir tercih belirtmedi.

Yelpazenin güvercin ucuna yönelen baş ekonomist, tüketici fiyatlarındaki artışı dizginlemenin eskisi kadar göz korkutucu olmadığına dair bazı umut ipuçları verdi ve değişken unsurları ortadan kaldıran temel bir önlemin gerekli olduğunu vurguladı.

Lane, "Bu ünlü çekirdek enflasyonun sonbahar boyunca düşüşünü görmeyi bekliyoruz" dedi.

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