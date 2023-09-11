  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • AMB, bankaları rahatlatmak için adım attı
‹ Önceki Haber BMW'den Mini markası için dev yatırım BMW'den Mini markası için dev yatırım Sonraki Haber › Bakan Şimşek: OVP'de hedef, enflasyonu tek haneye düşürmek Bakan Şimşek: OVP'de hedef, enflasyonu tek haneye düşürmek

AMB, bankaları rahatlatmak için adım attı

11.09.2023 - 12:43 | Son Güncelleme :
AMB, bankaları rahatlatmak için adım attı | Genel Haberler

ECB, bazı bankalara uygulanan sermaye ek ücretini kaldıracak.

 Avrupa Merkez Bankası, kaldıraçlı finans işlerindeki eksiklikleri giderdikten sonra bazı bankalara uygulanan sermaye ek ücretini kaldıracak.

 ECB Denetleme Kurulu'na başkanlık eden Andrea Enria, Frankfurt'ta yaptığı bir röportajda, "Bazı bankalar sorunları çözdü ve sermaye eklentisinin ortadan kalktığını görecekler. Diğerleri bunu yapmadı ve bir süre daha saklayacak." yorumu yaptı.

 Enria olaya karışan bankalardan hiçbirinin adını vermedi. Bloomberg, ECB'nin BNP Paribas SA ve Deutsche Bank AG gibi bankalar için sermaye gereksinimlerini artırdığını ve bu kuruluşların kaldıraçlı finansmandaki riski azaltmaya yönelik uyarılarını göz ardı ettiklerini öne sürdüğünü bildirdi.

 Avrupalı bankalar son yıllarda, yüksek ücretler yaratabilecek ve onlara başka işler kazanmalarına yardımcı olabilecek bir alanda ABD firmalarıyla rekabet etmeye çalıştıkları için, genellikle özel sermaye devralmalarına konu olan yüksek borçlu borçlular için kredi biriktirdi. ECB, endişelerini 2017'de dile getirmişti ve bu sorun, Enria'nın bankaların kredi risklerini kontrol altına alma yönündeki çabasının simgesi haline gelmişti.

 Geniş kapsamlı bir röportajda Enria, bankaların yıllık risk incelemelerinin yükünü hafifletme ve borç verenleri sorunları çözmeye zorlamak için varsayılan araç olarak daha yüksek sermaye gereksinimlerinden uzaklaşma planlarını da ana hatlarıyla açıkladı. Yine de sermaye eklentilerinin bazı durumlarda, örneğin kaldıraçlı finansmandan kaynaklanan risklerin ele alınması söz konusu olduğunda en iyi önlem olmaya devam edeceğini de belirtti.

 Bloomberg daha önce ECB'nin önümüzdeki yıl daha fazla firmaya kaldıraçlı finansman ek ücreti uygulayacağını bildirmişti. Enria, ECB'nin baskılarına devam edeceğini doğruladı ve "Sermaye eklentisine sahip olmayan ancak geçen yıl tespit ettiğimiz sorunları çözemeyen bazılarına muhtemelen yeni bir sermaye eklentisi ulaşacak" yorumunu yaptı. 

 Enria, ECB'nin bankaların karşı karşıya olduğu risklere ilişkin yıllık incelemesini henüz tamamlamaması nedeniyle kaç bankanın bu tür zorunluluklarla karşı karşıya kalacağını söylemekten kaçındı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.