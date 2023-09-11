AMB, bankaları rahatlatmak için adım attı | Genel Haberler

ECB, bazı bankalara uygulanan sermaye ek ücretini kaldıracak.

Avrupa Merkez Bankası, kaldıraçlı finans işlerindeki eksiklikleri giderdikten sonra bazı bankalara uygulanan sermaye ek ücretini kaldıracak.

ECB Denetleme Kurulu'na başkanlık eden Andrea Enria, Frankfurt'ta yaptığı bir röportajda, "Bazı bankalar sorunları çözdü ve sermaye eklentisinin ortadan kalktığını görecekler. Diğerleri bunu yapmadı ve bir süre daha saklayacak." yorumu yaptı.

Enria olaya karışan bankalardan hiçbirinin adını vermedi. Bloomberg, ECB'nin BNP Paribas SA ve Deutsche Bank AG gibi bankalar için sermaye gereksinimlerini artırdığını ve bu kuruluşların kaldıraçlı finansmandaki riski azaltmaya yönelik uyarılarını göz ardı ettiklerini öne sürdüğünü bildirdi.

Avrupalı bankalar son yıllarda, yüksek ücretler yaratabilecek ve onlara başka işler kazanmalarına yardımcı olabilecek bir alanda ABD firmalarıyla rekabet etmeye çalıştıkları için, genellikle özel sermaye devralmalarına konu olan yüksek borçlu borçlular için kredi biriktirdi. ECB, endişelerini 2017'de dile getirmişti ve bu sorun, Enria'nın bankaların kredi risklerini kontrol altına alma yönündeki çabasının simgesi haline gelmişti.

Geniş kapsamlı bir röportajda Enria, bankaların yıllık risk incelemelerinin yükünü hafifletme ve borç verenleri sorunları çözmeye zorlamak için varsayılan araç olarak daha yüksek sermaye gereksinimlerinden uzaklaşma planlarını da ana hatlarıyla açıkladı. Yine de sermaye eklentilerinin bazı durumlarda, örneğin kaldıraçlı finansmandan kaynaklanan risklerin ele alınması söz konusu olduğunda en iyi önlem olmaya devam edeceğini de belirtti.

Bloomberg daha önce ECB'nin önümüzdeki yıl daha fazla firmaya kaldıraçlı finansman ek ücreti uygulayacağını bildirmişti. Enria, ECB'nin baskılarına devam edeceğini doğruladı ve "Sermaye eklentisine sahip olmayan ancak geçen yıl tespit ettiğimiz sorunları çözemeyen bazılarına muhtemelen yeni bir sermaye eklentisi ulaşacak" yorumunu yaptı.

Enria, ECB'nin bankaların karşı karşıya olduğu risklere ilişkin yıllık incelemesini henüz tamamlamaması nedeniyle kaç bankanın bu tür zorunluluklarla karşı karşıya kalacağını söylemekten kaçındı.

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