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Altında Fed tepkisi! 2017 dolar aşıldı

13.12.2023 - 22:20 | Son Güncelleme :
Altında Fed tepkisi! 2017 dolar aşıldı | Genel Haberler

Fed'in faizi yüzde 5.50'de sabit tutmasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını fiyatlıyor. ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu.

Fed'in faizi sabit tutmasının ardından piyasada faiz indirimlerinin Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlayacağı beklentisi arttı.

Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları değerlenmeye başladı. Ons altın 2017 dolara kadar yükseldi.

Gram altın fiyatları 1881 liraya kadar çıktı. Altın fiyatlarında prim yüzde 2'ye yaklaştı

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD'de enflasyonun düşüşe geçiyor olması ve Fed'in faiz indirme patikasına girmesi ihtimali altın fiyatlarını yükseltiyor. Fed faizi düşürünce dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybına uğrayacağı düşüncesi yatırımcıları diğer enstrümanlara itebilir.


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