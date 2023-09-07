Altın yatırımını artıran ne oldu? JPMorgan analistleri açıkladı | Genel Haberler

JPMorgan Chase & Co. analistleri bir notta, altın yatırımının geçen yıl merkez bankası alımları nedeniyle arttığını açıkladı

Aralarında Nikolaos Panigirtzoglou'nun da bulunduğu JPMorgan Chase & Co. analistleri bir notta, altın yatırımının geçen yıl merkez bankası alımları nedeniyle arttığını ve banka dışı yatırımcıların ima edilen toplam tahsislerinin 2012 sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Altına yönelik tahsis salgından bu yana artıyor ve tarihi standartlara göre oldukça yüksek görünüyor. Yapılan açıklamada, “Altının yükselişe geçmesi için merkez bankası talebinde tarihsel normların ötesinde (yaptırım korkusu veya G7 devlet tahvillerinden genel çeşitlenme nedeniyle) yapısal bir artış varsayılması gerekiyor” dendi.

Ancak şu anda merkez bankasının altın alımlarının 2023'ün ikinci çeyreğinde normalleştiğine dair kanıtlar bulunduğu ve bunun geçici olup olmadığı henüz belli olmadığı için bu durum sorgulanıyor.

Merkez bankasının alım hızının artık altın fiyatlarının gelecekteki seyrini belirlemede en önemli faktör olduğuna şüphenin olmadığı belirtildi.

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