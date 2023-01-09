Altın yatırımcıları dikkat! Uzmanlar neler önerdi? | Genel Haberler

Gram altın tarihi yüksek seviyelerde işlem görüyor. Ons altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik gram altına pozitif yansıyor. Uzmanlar portföylerde altının bulunması gerektiğini açıkladı.

BIGPARA.COM - ÖZEL HABER



Altın fiyatları hareketli olmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul'daki dengesiz fiyat ve miktar hareketlerinin etkisi, döviz kurlarındaki oynaklık, ons altındaki güçlenme gram altına pozitif yansıyor. 2023 yılı için uzmanların altın tarafında güçlenme bekleyişleri de yatırımcıların algılarını etkilemeye başladı.

Ons altın ve gram altın tarafında yükseliş gözlemleniyor. Ons altın güne 1866 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1865 doları gördü. En yüksek seviye de 1881 dolar oldu.

Gram altın da ons altındaki yükselişe paralel olarak güç kazandı. Gram altın güne 1124 liradan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1124 lira, en yüksek de 1135 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 13:00 itibarıyla yüzde 1'e yakın yükselişle 1131 lira seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar portföylerde altının bulunması gerektiğini, yükselişin devam edebileceğini ancak merkez bankalarının faiz kararlarının altının yükselişinde büyük önem arz ettiğini söyledi.

İşte uzman yorumları...

"1995 DOLAR SEVİYESİ HEDEFLENEBİLİR"

Ayşin Erdem - Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı

Altın fiyatlarına ilişkin hareketi yorumlayan Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem "Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen ortalama saatlik kazançlarda görülen gerileme neticesinde ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %3,75’ten %3,70’e gerilemesi ve dolar endeksindeki gevşeme Fed’e yönelik yumuşama beklentilerini güçlendirmesiyle Altın 1854 seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1922 ve 1995 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1805 destek seviyesini izliyor olacağız" dedi.

Erdem "Bu sabah 7 ayın zirvesine çıkarak 1.131,523 TL ile rekor kıran gram altında, dolar kurundaki seyre orantılı olarak hafif yükselişle işlem görmeye devam ediyor. Psikolojik seviye olan 1.000 seviyesinin korunması halinde yükseliş eğiliminin devam edeceği görüşündeyiz" ifadesini kullandı.

Altın fonları ve altın her zaman diliminde yatırım sepetinde bulunması gereken yatırım araçlarından olması gerektiğini belirten Erdem "Merkez bankalarında gerçekleşen faiz artırımları altın üzerinde baskı yarattığı görüşündeyiz. Ancak, global merkez bankalarında görülen agresif faiz artışlarındaki yumuşama beklentisi altında kar satışları dediğimiz kısa süreli geri çekilmelere sebep olacağı kanaatindeyiz. Merkez bankalarının agresif faiz artışlarına gitmediği sürece altındaki yükseliş trendinin korunacağı beklentisi içerisindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"UZUN VADEDE ALTIN PORTFÖYLERDE BULUNMALI"

Şükrü Cem Kaya - Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü

Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini belirten Ata Yatırım Yurtiçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya "Ons altın bir süredir yükselen trend içinde yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Mevcut hareketin teknik olarak 1900 seviyelerine doğru devam etmesi beklenebilir. Ancak 2022’de kötü bir performans gösteren altın’ın, 2023 yılında yükselen trend içindeki hareketine devam etmesini bekleyebiliriz" dedi.

Kaya "Borsa İstanbul’un mevcut seviyelerde iskontosunun kalmamasından dolayı ve 2023’teki belirsizliklere bağlı portföyleri çeşitlendirmek ve riski dağıtmak için yatırımların bir kısmını altın yatırım fonlarında değerlendirmek doğru strateji olarak görünüyor" ifadesini kullandı.

Kaya "TCMB faiz indirimlerinin sonuna geldi ABD tarafında ise faiz artışının yumuşayarak tepe noktasına yaklaşmasına bağlı hem yurt dışı borsalara hem ons altın’a talep devam edebilir. Kısa vadede, 1900 seviyelerinde teknik olarak direnç görmesini beklesek de orta ve uzun vadede portföylerde altın kesinlikle bulunmalı" değerlendirmesini yaptı.

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