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Altın hızlı yükselişte

05.10.2022 - 10:06 | Son Güncelleme :
Altın hızlı yükselişte | Genel Haberler

Altın fiyatları Birleşmiş Milletler’in çağrılarıyla yükselişe geçti. BM, enflasyonla mücadelede faiz artırımının resesyonu tetiklediğini ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybettiğini açıklamıştı. Gram altın kısa sürede yüzde 7 civarında prim yaptı.

Küresel ekonomi enflasyonla mücadele ederken merkez bankaları enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarına gidiyor. Bilindik politikaları uygulayarak enflasyonu kısa vadede kontrol altına alamayan gelişmiş ekonomiler resesyon riskiyle karşı karşıya kaldı.

Faiz artırımından başka bir enstrümanı kullanmayan merkez bankaları ülkelerin ekonomik işleyişlerini tehlikeye atmaya başladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYARDI

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) raporunda, merkez bankalarının sürekli olarak enflasyon hedeflerinin gerisinde kaldığını ve bunun da ekonomiler için sağlıklı büyümeyi yaratamadığını açıkladı.

Enflasyonu düşürmek için faiz artırmanın kumar olduğuna değinen Birleşmiş Milletler, faiz artırımları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybettiğini duyurdu.

ALTIN FİYATLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bir süredir düşüş grafiği sergileyen altın fiyatları Birleşmiş Milletler’in raporuna istinaden tepki gösterdi. 1622 dolara kadar düşen ons altın kısa sürede 1729 dolar kadar yükseldi.

Ons altın güne 1726 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1717 dolar, en yüksek de 1726 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA HIZLI YÜKSELDİ

Ons altındaki yükselişe paralel olarak gram altın tarafında da güçlenme yaşandı. Gram altın geçtiğimiz hafta 962 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Gram altın güne 1031 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1025 lira, en yüksek de 1033.9 lira seviyesini gördü. Böylece gram altın geçtiğimiz haftaya göre yüzde 7 oranında prim yaptı.

 


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