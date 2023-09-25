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Almanya'nın ekonomisi yeni bir daralmayla karşı karşıya

25.09.2023 - 11:42 | Son Güncelleme :
Almanya'nın ekonomisi yeni bir daralmayla karşı karşıya | Genel Haberler

Almanya'nın iş görünümü Eylül ayında hafif iyileşirken, ekonominin bu çeyrekte başka bir daralmayla karşı karşıya kalması nedeniyle tarihi düşük seviyelerde kaldı.

 Almanya'nın iş görünümü Eylül ayında hafif iyileşirken, ekonominin bu çeyrekte başka bir daralmayla karşı karşıya kalması nedeniyle tarihi düşük seviyelerde kaldı.

 Ifo enstitüsünün beklenti göstergesi Ağustos ayında 82,7'den 82,9'a yükseldi; bu, ekonomistlerin Bloomberg anketinde tahmin ettiğinden daha kötü bir rakam. Mevcut koşullar endeksi de düştü.

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 Ifo Başkanı Clemens Fuest, "Alman ekonomisindeki hissiyat kasvetli olmaya devam ediyor. Şirketler bir kez daha mevcut iş durumlarından daha az memnun kaldı. Ancak önümüzdeki aylara ilişkin karamsarlıkları bir miktar dağıldı. Alman ekonomisi suyu arıtıyor.” dedi.

 Mart ayına kadar geçen altı ayda durgunluk yaşayan ve ikinci çeyrekte durgunlaşan Almanya ekonomisi, zayıf küresel talep, enflasyon ve yüksek faiz oranlarının şirketler ve hane halkı üzerindeki baskısından dolayı muhtemelen yeniden küçülüyor. Bu da onu bu yıl üretiminin düşmesi beklenen tek büyük euro bölgesi ülkesi yapıyor.

 Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, "ECB, bölge ekonomisini kırılma noktasına kadar test etmemeli" dedi.

 Almanya'nın sorunlarının boyutu aynı zamanda uzun vadeli beklentilere ilişkin endişeleri de yoğunlaştırdı. Zorluklar arasında azalan iş gücü, fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacı ve Çin ile ticari ilişkilere aşırı bağımlılık yer alıyor.

 S&P Global'in Cuma günü yaptığı işletme anketi, mal ve hizmetlere yönelik zayıf talebin etkisiyle Eylül ayında üçüncü ayda da özel sektör faaliyetinin gerilediğini gösterdi. İmalat sektörü son dönemde en kötü durumda.

 Ekonomi zor durumdayken, Bild am Sonntag tarafından Pazar günü yayınlanan bir ankette Başbakan Olaf Scholz hükümetine verilen destek yüzde 17 ile rekor düşük bir seviyeye düştü. Bu, 2021 federal seçimlerindeki üçlü koalisyonun toplam sonucunun yüzde 8,7 puan altında.

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 Bu arada aşırı sağ AfD'nin oy oranı yüzde 22'ye yükseldi; bu, demokratik partiler ve yatırımcılar için endişe verici bir gelişme.


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