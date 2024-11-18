Almanya'dan çalışma vizesi kararı! 1.3 milyon açık var, daha fazla göçmen alınacak...

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Almanya hükümeti, kronik işgücü sıkıntısını gidermek amacıyla bazı kuralları gevşettikten sonra 2024 yılında mesleki vize sayısında yüzde 10'dan fazla artış olacağını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl vasıflı işçilerin göçüne ilişkin kuralların serbestleştirilmesiyle 1,34 milyon boş iş imkanı yaratılarak, son yıllarda büyümesi yavaşlayan Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki kritik işçi açığının giderilmesi amaçlanıyor.

APF haberine göre Kanada'dan esinlenerek puan bazlı sistemin benimsenmesinin ardından 2024 yılında 200 bin mesleki vize verileceği hükümet açıklamasında belirtildi.

Açıklamada, üçüncü ülke öğrenci vizelerinin yüzde 20 arttığı, çıraklık vizelerinin sayısının iki katına çıktığı ve yabancı yeterliliklerin tanınmasının yaklaşık yüzde 50 arttığı belirtildi.

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İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Ekonomimizin yıllardır acilen ihtiyaç duyduğu vasıflı işçileri ve profesyonelleri çekmek için çalışıyoruz" dedi.

Yeni puan sistemi, AB vatandaşı olmayan yabancıların Alman işgücü piyasasına girmelerini ve muhtemelen ailelerini de yanlarında getirmelerini kolaylaştıracak.

Puan toplamada Almanca dil bilgisi, mesleki deneyim ve yaş gibi kriterler dikkate alınıyor.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaşlanan nüfus ve her yıl 400 bin kişinin çalıştığı bir ülkede reformların daha da ileriye gitmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık, hizmetler ve teknoloji gibi önemli sektörlerde işgücü sıkıntısı yaşanıyor.

Ancak göç, ülkede ayrıştırıcı bir sıcak konu olmaya devam ediyor. Aşırı sağ, geçen hafta Almanya'daki üçlü koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından yaklaşan parlamento seçimlerinde zemin kazanmayı umuyor.

Almanya'da son beş yılda istihdam 1,6 milyon artarken, bu istihdamın yüzde 89'u yabancılara ait.