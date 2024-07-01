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Almanya'da enflasyon beklenenden fazla yavaşladı

01.07.2024 - 16:52 | Son Güncelleme :
Almanya'da enflasyon beklenenden fazla yavaşladı | Genel Haberler

Almanya'da enflasyon oranının Haziran ayında beklenenden fazla yavaşlaması, Avrupa Merkez Bankası için 2019'dan bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesinin ardından sevindirici bir haber oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Almanya federal istatistik kurumu Destatis'in ön verileri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enflasyonun bir yıl öncesine göre yüzde 2,2'ye gerilediğini gösterdi. Anketlere katılan analistler enflasyon rakamının Haziran ayında değişmemesini bekliyorlardı.

KfW Başekonomisti Fritzi Koehler-Geib, "Yükselişler ve düşüşler devam ediyor, ancak genel eğilim doğru yönde ilerliyor" dedi.

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Almanya'da enerji fiyatları, Mayıs ayındaki yüzde 1,1'lik düşüşe kıyasla Haziran'da yıllık yüzde 2,1 geriledi.

Haziran ayında gıda enflasyonu yüzde 1,1 artarken, hizmet fiyatları Mayıs ayına göre aynı kalarak yüzde 3,9 arttı.

Almanya'nın Haziran ayı verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri tarafından büyük ihtimalle olumlu karşılanacak. Zira banka, euro bölgesinde enflasyonun giderek düşmesi karşısında geçen ay faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.

Faiz indirimi, ECB'nin yakından takip ettiği mevduat faizini rekor seviye olan yüzde 4'ten yüzde 3,75'e düşürdü.

Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun ekonomiden atılması için daha "uzun bir yol" olduğunu söyledi.

Lagarde ve diğer ECB yetkilileri, Temmuz ayındaki toplantıda borçlanma maliyetlerinde bir indirim daha yapılacağı yönündeki beklentileri yumuşatmak için çaba sarf ediyor ve "önceden belirlenmiş" bir faiz oranı yolu olmadığını söylüyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon mayıs ayında beklenenden hızlı yükselerek yüzde 2,6'ya yükseldi.

 


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