Almanya resesyondan çıktı ama büyüyemedi | Genel Haberler

Almanya'da ekonomi ikinci çeyrekte resesyondan yeni çıkmış olmasına rağmen, ticari güven Ağustos ayında bir darbe daha aldı.

Almanya'da ekonomi ikinci çeyrekte resesyondan yeni çıkmış olmasına rağmen, ticari güven Ağustos ayında bir darbe daha aldı.

Ifo enstitüsünün duyarlılık göstergesi önceki ay revize edilen 87,4'ten 85,7'ye düşerek Bloomberg anketindeki medyan tahminin gerisinde kaldı. Ayrı bir rapor, gayri safi yurt içi hasılanın Haziran ayına kadar olan üç ayda ticaretin baskısıyla durgunlaştığını doğruladı.

Bir zamanlar bölgenin ticaretle ateşlenen büyüme motoru olan Avrupa'nın en büyük ekonomisine ilişkin veriler, uzun süreli bir zayıflık döneminin ufukta olduğu yönündeki endişeleri gidermeye yardımcı olmayacak. Öncelikle Almanya, bu yıl üretiminin azalması beklenen tek büyük ülke.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Kısıtlayıcı faiz ortamı ve zayıf küresel ekonomi, özellikle de Çin'deki gelişme, ihracatçı bir ülke olarak işimizi zorlaştırıyor" açıklamasını yaptı. Ancak ülkenin orta ve uzun vadeli büyüme sorunlarının daha ciddi olduğunu da sözlerine ekledi ve enerji yoğun sektörlere yönelik yatırım ve yardımı artırmaya yönelik tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Alman endüstrisi Haziran ayında son altı aydaki en kötü ayını yaşadı ve gelecekteki faaliyetlerin bir ölçüsü olan fabrika siparişleri ikinci çeyrekte hemen hemen hiç artış göstermedi.

Ifo'dan Klaus Wohlrabe, Bloomberg TV'ye, enstitünün Almanya üretiminin "sıfır büyüme çizgisi" civarında seyretmesini beklediğini bildirdi.

Etiketler