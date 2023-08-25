  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Almanya resesyondan çıktı ama büyüyemedi
‹ Önceki Haber Kredi kartı olanlar dikkat! BDDK'dan önemli karar Kredi kartı olanlar dikkat! BDDK'dan önemli karar Sonraki Haber › ABD merkezli kripto borsalarına yeni düzenleme ABD merkezli kripto borsalarına yeni düzenleme

Almanya resesyondan çıktı ama büyüyemedi

25.08.2023 - 16:27 | Son Güncelleme :
Almanya resesyondan çıktı ama büyüyemedi | Genel Haberler

Almanya'da ekonomi ikinci çeyrekte resesyondan yeni çıkmış olmasına rağmen, ticari güven Ağustos ayında bir darbe daha aldı.

Almanya'da ekonomi ikinci çeyrekte resesyondan yeni çıkmış olmasına rağmen, ticari güven Ağustos ayında bir darbe daha aldı.

 Ifo enstitüsünün duyarlılık göstergesi önceki ay revize edilen 87,4'ten 85,7'ye düşerek Bloomberg anketindeki medyan tahminin gerisinde kaldı. Ayrı bir rapor, gayri safi yurt içi hasılanın Haziran ayına kadar olan üç ayda ticaretin baskısıyla durgunlaştığını doğruladı.

 Bir zamanlar bölgenin ticaretle ateşlenen büyüme motoru olan Avrupa'nın en büyük ekonomisine ilişkin veriler, uzun süreli bir zayıflık döneminin ufukta olduğu yönündeki endişeleri gidermeye yardımcı olmayacak. Öncelikle Almanya, bu yıl üretiminin azalması beklenen tek büyük ülke.

 Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Kısıtlayıcı faiz ortamı ve zayıf küresel ekonomi, özellikle de Çin'deki gelişme, ihracatçı bir ülke olarak işimizi zorlaştırıyor" açıklamasını yaptı. Ancak ülkenin orta ve uzun vadeli büyüme sorunlarının daha ciddi olduğunu da sözlerine ekledi ve enerji yoğun sektörlere yönelik yatırım ve yardımı artırmaya yönelik tedbirler alınması çağrısında bulundu.

 Alman endüstrisi Haziran ayında son altı aydaki en kötü ayını yaşadı ve gelecekteki faaliyetlerin bir ölçüsü olan fabrika siparişleri ikinci çeyrekte hemen hemen hiç artış göstermedi.

 Ifo'dan Klaus Wohlrabe, Bloomberg TV'ye, enstitünün Almanya üretiminin "sıfır büyüme çizgisi" civarında seyretmesini beklediğini bildirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.030 TL        
DOLAR
1.031 TL        
EURO
1.030 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.