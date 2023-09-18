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Almanya ekonomisi bir dizi zorlukla karşı karşıya

18.09.2023 - 14:00 | Son Güncelleme :
Almanya ekonomisi bir dizi zorlukla karşı karşıya | Genel Haberler

Bundesbank'a göre Almanya ekonomisi muhtemelen bu çeyrekte küçülecek ve yetkililerin uzun vadeli görünümü iyileştirmek için ülkenin iş modelindeki bir dizi köklü zorluğu ele alması gerekiyor.

 Bundesbank'a göre Almanya ekonomisi muhtemelen bu çeyrekte küçülecek ve yetkililerin uzun vadeli görünümü iyileştirmek için ülkenin iş modelindeki bir dizi köklü zorluğu ele alması gerekiyor.

 Almanya Merkez bankası, yavaşlayan enflasyona, güçlü ücret artışına ve sağlam işgücü piyasasına rağmen tüketicilerin harcama yapmakta tereddüt ettiğini belirtti. Bu arada imalat zayıflığı yoğunlaşıyor ve yüksek finansman maliyetleri iç ve dış talep üzerindeki baskıyı daha da kötüleştiriyor olabilir.

 Bundesbank, işletmelerin enerji şoku gibi son dönemdeki olumsuz etkileri nispeten iyi bir şekilde sindirdiğini ve imalat sektörünün yakın zamanda sona ereceğine dair herhangi bir işaret bulunmadığını ancak yeni ortama uyum sağlamak için geniş bir eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
 
 Aylık raporunda, "Ele alınması gereken sorunlar karmaşık ve kısmen birbiriyle bağlantılı. Berlin'deki politikacılar doğru yönde bazı adımlar atıyor. Ama bunların da uygulanması ve devam ettirilmesi gerekiyor.” ifadeleri yer aldı. 

 Rusya'nın fosil yakıtlarından hızla uzaklaşma, küresel ticaretteki parçalanmalar ve yaşlanan toplum, Almanya'nın bir kez daha ekonomik açıdan düşük performansla karşı karşıya olup olmadığı konusunda bir tartışmayı ateşledi. 

 Bazıları, ülkenin Avrupa'nın hasta adamı olarak etiketlendiği 1990'lardaki yeniden birleşme sonrasındaki dönemi hatırlattı.

 Ancak Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ekonominin "adaptasyon kapasitesi"nin hafife alınmaması gerektiği uyarısında bulunarak bu analizi reddetti.

 Ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların özellikle belirgin olduğu görülüyor çünkü imalat sektörü, gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'i ile diğer yerlere göre daha büyük bir paya sahip. Ancak Bundesbank'a göre, diğer gelişmiş ekonomilere yakın seviyelere doğru bir düşüş başlı başına endişe kaynağı olmamalı.

 Nagel, "Bunun nedeni, Almanya'da 1990'lardan bu yana üretkenlik artışının, hizmete dayalı ekonomiye daha hızlı geçiş yapan ülkelerdeki artışı aşmamasıdır. Gelecekte, dijital değişimin potansiyelinden daha fazla yararlanmak çok önemli olacak" dedi.


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