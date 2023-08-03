Alman bayrak taşıyıcının karında artış bekleniyor | Genel Haberler

Deutsche Lufthansa AG, hisselerin düşmesine rağmen karının yıl sonuna kadar artmasını bekliyor.

Deutsche Lufthansa AG, hisselerin düşmesine rağmen karının yıl sonuna kadar artmasını bekliyor. Avrupa'nın en büyük havayolu grubu, üçüncü çeyrek kazançlarının salgın öncesi seviye olan 1,3 milyar euronun (1,42 milyar dolar) üzerine çıkacağını bildirdi. Bunun, tüm yıl kazançlarını 2,6 milyar euronun üzerine çıkarmaya yardımcı olacağı belirtildi.

Ancak, Lufthansa'nın ücretler üzerindeki fiyatlandırma gücü, kendi maliyetlerindeki artışla paralel olarak ilerliyor. Birim maliyetler, kısmen genişleyen uçuş operasyonlarına ve operasyonları istikrara kavuşturmaya bağlı tek seferlik harcamalar nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 7 arttı.

Alman havayolu, Avrupa'nın ikinci çeyrek sonuçlarını bildiren son büyük ağ taşıyıcısı. Air France-KLM'de olduğu gibi, Lufthansa'nın kapasite kısıtlamaları, güçlü talepten tam olarak yararlanmasını engelleyecek. British Airways'in ana şirketi IAG SA, yüksek bilet fiyatlarının da yardımıyla tahminleri aşan kar ve gelir bildirdi.

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