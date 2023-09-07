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Allianz'dan 20 milyar euroluk plan

07.09.2023 - 14:04 | Son Güncelleme :
Allianz'dan 20 milyar euroluk plan | Genel Haberler

Alman sigorta ve varlık yönetimi devi, ticari sigorta portföyündeki enerji geçiş faaliyetlerinden elde ettiği geliri de on yılın sonuna kadar yüzde 150 oranında artırmayı planlıyor.

 Allianz SE, ilk net sıfır geçiş planını açıklayarak 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji ve düşük karbon teknolojisine 20 milyar euro (21,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

 Alman sigorta ve varlık yönetimi devi, ticari sigorta portföyündeki enerji geçiş faaliyetlerinden elde ettiği geliri de on yılın sonuna kadar yüzde 150 oranında artırmayı planlıyor.

 Hedef, Allianz'ın özel yatırımlarında ve belirli sigorta portföylerinde 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme taahhüdünü yerine getirmeye yönelik ilk "kapsamlı" stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Allianz'ın bir sözcüsü, firmanın 20 milyar euroyu nasıl tahsis edeceğine henüz karar vermediğini bildirdi.

 Emisyonları ortadan kaldırmaya yönelik taahhütlerini açıkladıktan birkaç yıl sonra, dünyanın en büyük sigorta şirketlerinin, bankalarının ve varlık yöneticilerinin çoğu, bu taahhütlerini nasıl yerine getireceklerini ayrıntılı olarak açıklama konusunda baskı altında. 30 yıllık hedeflere tam olarak nasıl ulaşılacağını açıklaması beklenen geçiş planları, küresel ısınmayı dizginleme yarışı yoğunlaştıkça yatırımcıların ve düzenleyicilerin artan incelemesine maruz kalıyor.

Geçiş planının uzun vadeli net sıfır hedefini "doğruladığını" belirten Allianz, mülk ve kaza sigortası portföylerindeki emisyonların azaltılmasını hızlandırmak için ara hedefler belirledi. Şirket, 2030 yılına kadar perakende motor portföyünde karbon emisyonunu %30 oranında azaltmayı, ticari sigorta segmentinde ise sera gazı emisyon yoğunluğunu yüzde 45 oranında azaltmayı hedefliyor.


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