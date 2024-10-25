Akkuyu'da önemli aşama kaydedildi

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Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesine ait türbin ünitesinin önemli ekipmanlarından biri olan rotor, türbin jeneratör statoruna yerleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde rotorun türbin jeneratör statoruna başarılı bir şekilde monte edilmesi ve ardından türbin şaftının hizalanması, türbinin şaft döndürücü üzerine yerleştirilmesinin 2024 sonuna kadar tamamlanmasını sağlayacak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesine ait türbin ünitesinin ekipmanlarından olan rotor, türbin jeneratör statoruna yerleştirildi.

Çalışmalar, buhar türbini ekipmanlarının mühendisliğini, tasarımını, kabulünü ve tedarikini yapan Rosatom Makine Mühendisliği Bölümü olan AAEM'e bağlı mühendislerin rehberliğinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 245 ton ağırlığında büyük boyutlu bir ekipman olan türbin jeneratörü rotorunun kurulumu türbin binasının ana köprü vinci ile sağlandı.

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Açıklamada görüşleri yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Uzmanlarımızın ve tedarikçi firmanın mühendislerinin koordineli çalışmaları sayesinde, rotorun statora yerleştirilmesi, yataklara takılması ve kurulması işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Rotorun yerleştirilmesi, tüm yardımcı sistemleri statora bağlamaya ve yatakları takmaya olanak tanıyor. Bu, aynı zamanda uzmanların turbo jeneratör şaft hattının hizalanmasını gerçekleştirmesini de sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türbin jeneratör rotorunun montajı, türbin tesisi montajının son aşamasına geçilmesine olanak tanıyor. Akkuyu NGS'nin 1. ünitesi türbin binasında türbin ve jeneratör rotorlarının tek hat halinde bağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu çalışma tamamlandığında, türbin, çark cihazına yerleştirilmeye ve devreye alma öncesi yapılacak bir dizi teste hazır olacak.