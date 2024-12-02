Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni gelişme! 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi

Haberin Devamı

Reaktör kuru koruması, MSK-64 ölçeğine göre 9 şiddetindeki bir deprem dahil pek çok durumda nükleer santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Reaktör kabını beton şaftta sabitlemek için tasarlanan destek kirişi de reaktörü dış etkilerden koruma görevini üstleniyor.



4'üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına ilişkin diğer çalışmalar kesintisiz şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda konsolidasyon, boşlukların betonlanması ve ölçüm kanallarının montajı çalışmaları tamamlanıyor.



"UZMANLAR BU MONTAJI DA TAM ZAMANINDA TAMAMLADI"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, montajın, 4'üncü güç ünitesinin inşaatında yılın en önemli olayları arasında yer aldığını belirtti.



Butckikh, şunları kaydetti:



"Bu tür büyük boyutlu yapıların montajı, en yüksek nitelikte personel ve ayrıntılı hesaplamalar gerektiren karmaşık ve son derece büyük sorumluluk gerektiren bir montaj türüdür. Önceki güç ünitelerdeki benzer çalışma tecrübesi sayesinde, bu ekipmanları monte eden uzmanlar bu montajı da tam zamanında tamamladı. Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına dair yoğun çalışmalarımız devam ediyor."​​​​​​​​​