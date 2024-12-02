×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni gelişme! 4'üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi

Güncelleme Tarihi:

#Akkuyu#NGS#Big Para
Akkuyu Nükleer Güç Santralinde yeni gelişme 4üncü güç ünitesinde reaktör şaftının ana bileşenleri monte edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:31

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, güç ünitesi reaktör binasının inşaat alanında, şaft yapısının ana unsurları olan reaktör kuru koruması ve destek kirişi tasarım konumuna yerleştirildi.Yaklaşık 8 saat süren kurulum işlemlerinde, reaktör şaft ekipmanlarının montajı ağır paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

Reaktör kuru koruması, MSK-64 ölçeğine göre 9 şiddetindeki bir deprem dahil pek çok durumda nükleer santralin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Reaktör kabını beton şaftta sabitlemek için tasarlanan destek kirişi de reaktörü dış etkilerden koruma görevini üstleniyor.

4'üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına ilişkin diğer çalışmalar kesintisiz şekilde yürütülüyor. Bu kapsamda konsolidasyon, boşlukların betonlanması ve ölçüm kanallarının montajı çalışmaları tamamlanıyor.

"UZMANLAR BU MONTAJI DA TAM ZAMANINDA TAMAMLADI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, montajın, 4'üncü güç ünitesinin inşaatında yılın en önemli olayları arasında yer aldığını belirtti.

Butckikh, şunları kaydetti:

"Bu tür büyük boyutlu yapıların montajı, en yüksek nitelikte personel ve ayrıntılı hesaplamalar gerektiren karmaşık ve son derece büyük sorumluluk gerektiren bir montaj türüdür. Önceki güç ünitelerdeki benzer çalışma tecrübesi sayesinde, bu ekipmanları monte eden uzmanlar bu montajı da tam zamanında tamamladı. Akkuyu NGS'nin 4'üncü güç ünitesi reaktör şaftının inşasına dair yoğun çalışmalarımız devam ediyor."​​​​​​​​​

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akkuyu#NGS#Big Para

BAKMADAN GEÇME!