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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaşı zammı açıklaması

15.01.2024 - 15:27 | Son Güncelleme :
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli maaşı zammı açıklaması | Genel Haberler

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Emekli maaşı için bakanlarımızın çalışması sürüyor. Kabine Toplantısı'nda netleştiğinde komisyon aşamasında eklenmesi hususunu değerlendireceğiz. Emekli zammı için oran veremem" dedi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam için AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamada bulundu. Güler, "Emekli maaşı için bakanlarımızın çalışması sürüyor. Kabine Toplantısı'nda netleştiğinde komisyon aşamasında eklenmesi hususunu değerlendireceğiz. Emekli zammı için oran veremem" açıklamasını yaptı.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALMIŞTI?

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Memur ve memur emeklileri yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yüzde 37.57 oranında zam almıştı. En düşük emekli maaşı 7500 liradan 11 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. En düşük emekli maaşından yüksek maaş alan emeklilere de oransal zam yapılması bekleniyor.


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