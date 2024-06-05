Ajet'ten ucuz uçak bileti | Genel Haberler

Ajet'ten ucuz uçak bileti
Ajet, yurt dışı destinasyonlara yönelik indirim kampanyası başlattı.
Ajet Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyasını duyurdu.
5-7 Haziran 2024 tarihinde alınan biletlerle 5 Haziran-26 Ekim arasında seyahat gerçekleştirilecek.
Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak.
Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsayacak.