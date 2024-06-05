Ajet'ten ucuz uçak bileti | Genel Haberler

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsayacak.

Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak.

Ajet Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyasını duyurdu.

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