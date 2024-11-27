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AJet'ten indirimli uçak bileti

Güncelleme Tarihi:

#Ajet#Uçak#Kampanya
AJetten indirimli uçak bileti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 06:42

AJet, 27 – 29 Kasım 2029 tarihinde alınacak biletlerle 13 Ocak 2025 - 29 Mart 2025 tarihleri arasında indirimli seyahat imkanı tanıyor.

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Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan AJet yurt dışı bilet kampanyası gerçekleştirdi.

27 – 29 Kasım 2029 tarihinde alınacak biletlerle 13 Ocak 2025 - 29 Mart 2025 tarihleri arasında indirimli seyahat imkanı tanıyor.

Biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

63 bin koltuk kampanya için ayrıldı. 

Yurt Dışı Çıkışlı Uçuşlar 

ÜLKE 

KALKIŞ

VARIŞ

FİYAT

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Azerbaycan 

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Bahreyn

Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Belçika 

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Birleşik Arap Emirlikleri 

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Birleşik Arap Emirlikleri 

Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Bosna - Hersek

Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Bosna - Hersek

Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Danimarka

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Fransa

Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Fransa

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Gürcistan

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Hollanda 

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Irak

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Irak

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

İran

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

İsviçre

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

İsviçre

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

İtalya

Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

İtalya

Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Kosova

Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Kuveyt

Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Kuzey Makedonya

Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Macaristan 

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Mısır 

Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Mısır 

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Mısır 

Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Sırbistan 

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Sırbistan 

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Almanya

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Avusturya

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Azerbaycan 

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Birleşik Arap Emirlikleri 

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Birleşik Krallık

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Fransa

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Hollanda 

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

İran

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Kazakistan 

Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Kazakistan 

Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Kırgızistan

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Özbekistan

Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Rusya

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Sırbistan 

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla 

 

Türkiye Çıkışlı Uçuşlar

 

ÜLKE 

KALKIŞ 

VARIŞ

FİYAT

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Avusturya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Azerbaycan 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Bahreyn

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Belçika 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Birleşik Arap Emirlikleri 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Birleşik Arap Emirlikleri 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Birleşik Krallık

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Bosna - Hersek

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Bosna - Hersek

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Danimarka

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Fransa

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Fransa

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Gürcistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Hollanda 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Irak

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Irak

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

İran

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

İsviçre

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

İtalya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

İtalya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Kosova

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Kuveyt

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Kuzey Makedonya

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Macaristan 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Mısır 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Mısır 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Mısır 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Sırbistan 

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Suudi Arabistan

İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)

Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Sırbistan 

İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Almanya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Avusturya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Azerbaycan 

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Birleşik Arap Emirlikleri 

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Birleşik Krallık

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Fransa

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Hollanda 

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

İran

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Kazakistan 

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Kazakistan 

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Kırgızistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Özbekistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Rusya

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Sırbistan 

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 

Suudi Arabistan

Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)

Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)

9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla 
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#Ajet#Uçak#Kampanya

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