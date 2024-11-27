AJet'ten indirimli uçak bileti

Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan AJet yurt dışı bilet kampanyası gerçekleştirdi.
27 – 29 Kasım 2029 tarihinde alınacak biletlerle 13 Ocak 2025 - 29 Mart 2025 tarihleri arasında indirimli seyahat imkanı tanıyor.
Biletler 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
63 bin koltuk kampanya için ayrıldı.
Yurt Dışı Çıkışlı Uçuşlar
|
ÜLKE
|
KALKIŞ
|
VARIŞ
|
FİYAT
|
Almanya
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Avusturya
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Bahreyn
|
Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Belçika
|
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Bosna - Hersek
|
Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Bosna - Hersek
|
Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Danimarka
|
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Gürcistan
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Irak
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
İran
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
İsviçre
|
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
İtalya
|
Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Kosova
|
Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Kuveyt
|
Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Kuzey Makedonya
|
Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Macaristan
|
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Mısır
|
Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Almanya
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Avusturya
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Fransa
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Hollanda
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
İran
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Özbekistan
|
Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Rusya
|
Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
9 EUR + Vergilerden başlayan fiyatlarla
Türkiye Çıkışlı Uçuşlar
|
ÜLKE
|
KALKIŞ
|
VARIŞ
|
FİYAT
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hamburg - Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hannover - Hannover Havalimanı (HAJ)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Münih - Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Avusturya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Bahreyn
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bahreyn - Bahreyn Uluslararası Havalimanı (BAH)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Belçika
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Brüksel - Brüksel Havalimanı (BRU)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarjah - Şarjah Havalimanı (SHJ)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Bosna - Hersek
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Saraybosna - Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Bosna - Hersek
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tuzla - Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Danimarka
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kopenhag - Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Fransa
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Lyon - Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Fransa
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Gürcistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tiflis - Tiflis Havalimanı (TBS)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Hollanda
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Irak
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Bağdat - Bağdat Uluslararası Havalimanı (BGW)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Irak
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Erbil - Erbil Havalimanı (EBL)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İran
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İsviçre
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Basel - Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İsviçre
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Zürih - Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İtalya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Milano - Milano Bergamo Havalimanı (BGY)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İtalya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Roma - Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Kosova
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Priştine - Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Kuveyt
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kuveyt - Kuveyt Uluslararası Havalimanı (KWI)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Kuzey Makedonya
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Üsküp - Üsküp Uluslararası Havalimanı (SKP)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Macaristan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Budapeşte - Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Hurgada - Hurgada Uluslararası Havalimanı (HRG)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Kahire - Kahire Uluslararası Havalimanı (CAI)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Mısır
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Şarm-El Şeyh - Şarm-El Şeyh Uluslararası Havalimanı (SSH)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Sırbistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Dammam - Kral Fahd Uluslararası Havalimanı (DMM)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
İstanbul - Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|
Riyad - Kral Halid Uluslararası Havalimanı (RUH)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Sırbistan
|
İzmir - Adnan Menderes Havalimanı (ADB)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Berlin - Brandenburg Havalimanı (BER)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Düsseldorf - Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Frankfurt - Frankfurt Havalimanı (FRA)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Köln - Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Almanya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Stuttgart - Stuttgart Havalimanı (STR)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Avusturya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Viyana - Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Azerbaycan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bakü - Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Birleşik Arap Emirlikleri
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Dubai - Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Birleşik Krallık
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Londra - Londra Stansted Havalimanı (STN)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Fransa
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Paris - Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Hollanda
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Amsterdam - Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
İran
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Tahran - İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı (IKA)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Almatı - Almatı Havalimanı (ALA)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Kazakistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Astana - Nursultan Nazerbayev Uluslararası Havalimanı (NQZ)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Kırgızistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Bişkek - Manas Uluslararası Havalimanı (FRU)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Özbekistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Taşkent - Taşkent Uluslararası Havalimanı (TAS)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Rusya
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Moskova - Vnukovo Uluslararası Havalimanı (VKO)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Sırbistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Belgrad - Belgrad Nikola Tesla Havalimanı (BEG)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Cidde - Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (JED)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla
|
Suudi Arabistan
|
Ankara - Esenboğa Havalimanı (ESB)
|
Medine - Medine Prens Muhammed Bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı (MED)
|
9 USD + Vergilerden Başlayan Fiyatlarla