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AJet'in Moskova uçuşları başlıyor

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#Ajet#Moskova Uçuşları#Vnukovo Havalimanı
AJetin Moskova uçuşları başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 14:39

Uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, 23 Ocak’ta Moskova uçuşlarına başlıyor. Her gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek İstanbul-Moskova uçuş için biletler 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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İstanbul’dan Moskova’ya Ankara aktarmalı seferler düzenleyen AJet, yeni uçuş ağını devreye alıyor. Havayolu şirketi 23 Ocak’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Moskova Vnukovo Havalimanı seferlerine başlıyor. Her gün düzenlenecek Moskova seferleriyle yolcular avantajlı fiyatlarla bilet alabilecek. AJet, İstanbul–Moskova hattı biletlerini 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. İlk uçuşunu 31 Mart 2024 tarihinde AJet olarak yapmasından, bu yana yurt dışı uçuş ağına 12 yeni dış hat ekledi. Yeni yılda ilk rotasını, İstanbul-Cezayir uçuşları olarak belirleyen AJet, 23 Ocak’ta Moskova’ya ilk seferini yapacak.

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#Ajet#Moskova Uçuşları#Vnukovo Havalimanı

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