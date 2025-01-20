AJet'in Moskova uçuşları başlıyor

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İstanbul’dan Moskova’ya Ankara aktarmalı seferler düzenleyen AJet, yeni uçuş ağını devreye alıyor. Havayolu şirketi 23 Ocak’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Moskova Vnukovo Havalimanı seferlerine başlıyor. Her gün düzenlenecek Moskova seferleriyle yolcular avantajlı fiyatlarla bilet alabilecek. AJet, İstanbul–Moskova hattı biletlerini 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. İlk uçuşunu 31 Mart 2024 tarihinde AJet olarak yapmasından, bu yana yurt dışı uçuş ağına 12 yeni dış hat ekledi. Yeni yılda ilk rotasını, İstanbul-Cezayir uçuşları olarak belirleyen AJet, 23 Ocak’ta Moskova’ya ilk seferini yapacak.