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AJet zamanında kalkış oranında çıtayı yükseltti

05.09.2024 - 17:57 | Son Güncelleme :
AJet zamanında kalkış oranında çıtayı yükseltti | Genel Haberler

Hava ulaşımında en çok yoğunluğun yaşandığı yaz sezonu sona eriyor.

Bu yıl Avrupa hava sahasında oluşan ciddi yoğunluk, tüm kıta genelinde ve bağlantılı ulaşım noktalarında yaz sezonu boyunca yer yer büyük aksaklıklara sebep oldu. Avrupa’da yaz boyunca yaşanan uzun rötar ve aksamalara rağmen AJet, zamanında kalkış oranını yükseltti. Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan AJet, zamanında kalkış oranını %72,7’ye çıkarmayı başardı.

AJet, 31 Mart itibarıyla yeni ismi ve kimliğiyle ilk uçuşlarına başladığı günden bu yana, geçen yılki AnadoluJet verilerinin yaklaşık %18 üzerine çıkarak, zamanında kalkış oranlarında %72,7 ile büyük bir başarı yakaladı. Sabiha Gökçen Havaalanından yürüttüğü operasyonlarda ise yine geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17 artış göstererek zamanında kalkış oranını %68,3’e çıkarttı.  Avrupa hava sahasında güvenlik ile ilgili ölçüm ve değerlendirmeler yapan havacılık kuruluşu Eurocontrol’ün açıkladığı verilere göre bu yıl Avrupa genelinde zamanında kalkış oranı ortalaması %58,8. AJet, bu alanda yakaladığı %72,7’lik başarı ile ön plana çıkıyor. Operasyon ağını hızla genişletmeye devam eden AJet, misafirlerine zamanında, güvenli bir yolculuk deneyimi vadediyor.


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