Afrika merkez bankaları faiz artışını erteledi | Genel Haberler

Afrika merkez bankaları, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek borçlanma maliyetleri ve kendi iç sorunları nedeniyle para birimlerine yönelik riskler nedeniyle çoğunlukla faiz oranlarını sabit tutarken artışları masada bırakacak.

Önümüzdeki üç haftadaki toplantıda Afrika merkez bankaları, gelişmiş ekonomilerdeki yüksek borçlanma maliyetleri ve kendi iç sorunları nedeniyle para birimlerine yönelik riskler nedeniyle çoğunlukla faiz oranlarını sabit tutarken artışları masada bırakacak.

Para otoritelerinin telaşla vereceği kararlar muhtemelen Güney Afrika, Mısır, Fas ve Gana'nın faiz oranlarını sabit tutmasını sağlayacak. Nijerya, Angola ve Kenya'nın borçlanma maliyetlerini artırarak döviz zayıflığıyla yüzleşmesi bekleniyor.

Mozambik'in kararı, analistlerin bunu bir kesme ve tutma arasında bir geçiş olarak görmesi nedeniyle biraz belirsizlik yaratabilir.

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