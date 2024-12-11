Adidas'ın merkezinde arama

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Alman spor malzemeleri üreticisi Adidas'ın Herzogenaurach'taki genel merkezinde vergi müfettişleri tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Alman yetkililerin ürünlerin Almanya'ya ithalatı sırasında gümrük ve vergi düzenlemelerine uyumuna yönelik olarak Herzogenaurach'taki genel merkezinde ve diğer yerlerde arama yapıldığı teyit edildi.

Şirket, Alman ve Avrupa yasalarının farklı yorumları nedeniyle ortaya çıkan soruları açıklığa kavuşturmak için gümrük yetkilileriyle gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak yakın bir şekilde çalışmaya devam edildiğine dikkati çekti.

Alman müfettişlerinin soruşturması Ekim 2019'dan Ağustos 2024'e kadarki dönemi kapsarken şirket, soruşturma ile bağlantılı olarak önemli bir mali etki beklemiyor.

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Alman basınına göre, dünyanın en büyük ikinci spor malzemeleri şirketi olan Adidas, Almanya'da neredeyse hiç üretim yapmıyor.

Ayakkabı ve tekstil ürünlerinin çoğu Çin, Vietnam ve Bangladeş gibi Asya ülkelerindeki taşeronlar tarafından üretiliyor.

Manager Magazin, salı günü, Bavyeralı vergi müfettişleri ve gümrük yetkililerinin Herzogenaurach'taki genel merkezine, Franconia'daki Scheinfeld fabrikasına ve Osnabrück yakınlarında bulunan Rieste'deki lojistik merkezine baskın düzenlediğini haberleştirmişti.