Adidas'ı uçuran ayakkabı | Genel Haberler

Adidas AG, ikinci çeyrekte Yeezy ayakkabılarından yaklaşık 400 milyon euro (437 milyon dolar) satış elde etti.

Adidas AG, ikinci çeyrekte Yeezy ayakkabılarından yaklaşık 400 milyon euro (437 milyon dolar) satış elde etti.

Yeezy'den elde edilen gelir, pandemi öncesinde, geçen yılın aynı dönemiyle kabaca aynı çizgideydi. Adidas, eskiden Kanye West olarak bilinen rapçi ve tasarımcı Ye ile Yeezy ortaklığını, yaklaşık 1,2 milyar Euro değerinde spor ayakkabısını belirsizliğe bırakan bir dizi antisemitik açıklama yaptıktan sonra Ekim ayında rafa kaldırdı.

Şirket, yine de stok satışlarının Alman spor devinin yıl için mali hedeflerini artırmasına yardımcı olduğunu ve Adidas'ın Yeezy envanterinin daha fazlasını satmasıyla resmi tatlandırabileceğini bildirdi. İkinci parti satış bu hafta başladı.

Adidas, ayrımcılık ve nefretle mücadele için çalışan kuruluşlara önemli miktarda Yeezy geliri bağışlama sözü verdi.

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