Adabank, katılım bankasına dönüştü | Genel Haberler

BDDK, Adabank'ın katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesine izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Adabank AŞ'nin katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesine izin verdi.

BDDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mevduat bankası olarak faaliyet gösteren Adabank AŞ’nin katılım bankası olarak niteliğinin değiştirilmesi talebinin değerlendirilmesi neticesinde; Banka'ya, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “katılım fonu kabulü” ile (t) bendinde belirtilen “finansal kiralama işlemleri” konularında faaliyette bulunma izni verilmesine karar verildi.

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Karar ile birlikte anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında Bankanın “mevduat kabulü” izninin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

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