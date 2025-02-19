ABD'li fast-food devi taşınıyor

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Kızarmış tavuk restoranı devi KFC, ABD'deki merkezini Kentucky eyaletinde bulunan Louisville'den Teksas'ın Plano şehrine taşıyacak.

AFP haberine göre bu değişim, KFC'nin ana şirketi Yum! Brands'in ABD'de biri Teksas'ta diğeri Kaliforniya'da olmak üzere iki marka merkezine sahip olma planının bir parçası.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu stratejik karar, şu anda Kentucky, Louisville'de bulunan KFC ABD merkez ofis çalışanlarının, Teksas, Plano'daki KFC ve Pizza Hut Global merkezine taşınmasını içerecek." denildi.

ABD'de uzaktan çalışan personelin, çalışmalarının yapıldığı kampüse taşınmasının isteneceği de belirtildi.

Taşınma altı ay içinde gerçekleşecek.

Şirket, Yum! Brands'e ait Taco Bell ve Habit Burger & Grill'in genel merkezlerinin Kaliforniya eyaletinde bulunan Irvine'de kalmaya devam edeceğini söyledi.

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Hem Yum! Brands hem de KFC Vakfı'nın Louisville'de şirket ofisleri bulunacak.

Yum! Brands ve bağlı şirketlerin, KFC, Taco Bell ve Pizza Hut gibi isimler altında 155'ten fazla ülke ve bölgede 61 binden fazla restorandan oluşan bir ağı bulunuyor.