ABD'li bankacılık devinden iyimser TL tahmini | Genel Haberler

ABD'li bankacılık devinden iyimser TL tahmini
Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasinın 2024 yılında değerlenebileceği öngörüsünde bulundu.
Ünlü ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yayınladığı raporda banka Türk lirasinin 2024 yılında tahmin edilenden daha az değer kaybedeceği yorumunda bulundu.
Daha önce bir başka finans kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.