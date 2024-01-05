ABD'li bankacılık devinden iyimser TL tahmini | Genel Haberler

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasinın 2024 yılında değerlenebileceği öngörüsünde bulundu.

Ünlü ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yayınladığı raporda banka Türk lirasinin 2024 yılında tahmin edilenden daha az değer kaybedeceği yorumunda bulundu.

Raporda Türkiye'de son zamanlarda ekonomi ve finans alanında önemli adımlar atıldığı belirtildi. Bu durumun fiyat artışlarını baskıladığını ve ülkeye yabancı döviz girişinde artış yaşandığının altı çizildi. Raporda cari açığın gerileceği ve net döviz rezervlerinin artacağı da vurgulandı.

Daha önce bir başka finans kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

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