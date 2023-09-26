AB'den en kirletici endüstrilere yönelik büyük önlem! | Genel Haberler

Yakın gelecekte hidrojen üretmek için yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtların kullanılması halinde, Avrupa Birliği'nin en kirletici endüstrilerinden bazılarının karbondan arındırılması daha etkili olabilir.

Yakın gelecekte hidrojen üretmek için yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtların kullanılması halinde, Avrupa Birliği'nin en kirletici endüstrilerinden bazılarının karbondan arındırılması daha etkili olabilir.

Temiz Hava Görev Gücü'ne göre, doğal gazdan üretilen ancak karbondioksit emisyonları yakalanıp depolanan mavi hidrojen daha az maliyetli ve bu nedenle yenilenebilir kaynaklardan üretilen yeşil hidrojene göre daha hızlı ölçeklendirilme olasılığı daha yüksek.

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Araştırmacılar, AB'nin 2030 yılına kadar 20 milyon ton yeşil hidrojen üretme ve ithal etme hedefini eleştirerek bunun net bir temele sahip olmadığını ve daha iyi kullanıma sunulabilecek yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği emeceğini savundu. Politika yapıcılar bunu planlarının çok önemli bir parçası haline getirmiş olsa da, bulguları, yeşil hidrojenin AB ekonomisini karbondan arındırmada öngörülen rolü konusunda şüphe uyandırıyor.

CATF'nin sıfır karbonlu yakıtlardan sorumlu küresel direktörü Magnolia Tovar bir röportajda, "İdeal olmayan ve çok verimsiz projelere yol açacak projelere kamu finansmanı yatırmamalıyız. Hedefleri eleştiriyoruz. Hedeflerin yeniden değerlendirilmesi iyi olur.” yorumu yaptı.

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